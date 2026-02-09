로제, ‘구독자 4.6억 명’ 세계 1위 유튜버와 깜짝 만남

이미지 확대 사진=미스터비스트(MrBeast) 인스타그램 캡처

그룹 블랙핑크의 멤버 로제와 전 세계 유튜브 구독자 수 1위인 미스터비스트(MrBeast)가 만났다.미스터비스트는 최근 자신의 인스타그램에 “난 축구를 좋아해(I love football)”라는 짧은 글과 함께 사진 한 장을 게재했다. 공개된 사진 속에는 미국 캘리포니아주 샌타클래라 리바이스 스타디움에서 열린 제60회 NFL ‘슈퍼볼(Super Bowl)’ 현장을 찾은 로제와 미스터비스트의 모습이 담겼다.두 사람은 나란히 서서 카메라를 향해 환한 미소를 짓고 있다. 미국 최대의 스포츠 축제인 슈퍼볼 현장에서 두 사람이 조우했다는 사실만으로도 사진은 화제가 되고 있다.로제는 청재킷과 크롭티, 짧은 미니스커트를 매치해 스포티한 룩으로 행사에 참석했다.한편 미스터비스트는 2026년 2월 기준 약 4억 6500만명의 구독자를 보유한 세계 최대 규모의 유튜브 크리에이터다.로제 역시 블랙핑크 멤버로서 전 세계적인 팬덤을 보유하고 있는 글로벌 스타다. 그는 최근 브루노 마스와 함께 부른 ‘아파트(APT.)’로 ‘제68회 그래미 어워즈’에서 ‘올해의 레코드’, ‘올해의 노래’, ‘베스트 팝 듀오/그룹 퍼포먼스’ 부문 후보에 올랐지만 수상은 불발됐다.온라인뉴스부