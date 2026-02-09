강다니엘, 오늘 현역 입대…“워너원 재결합 프로젝트 녹화” 깜짝 선물

이미지 확대 강다니엘.

뉴시스

Copyright ⓒ 서울신문 All rights reserved. 무단 전재-재배포, AI 학습 및 활용 금지

그룹 ‘워너원’ 출신 가수 강다니엘이 국방의 의무를 수행하기 위해 잠시 팬들 곁을 떠난다.9일 소속사 에이라에 따르면 강다니엘은 이날 오후 신병교육대에 입소해 기초군사훈련을 마친 뒤 육군 현역으로 복무를 시작한다. 입대 현장은 별도의 공식 행사 없이 조용히 치러질 예정이다.그는 2017년 엠넷 ‘프로듀스 101’ 시즌2에서 압도적인 표 차이로 최종 우승을 거머쥐며 프로젝트 그룹 워너원의 센터로 활동했다. 워너원 활동 종료 후에도 솔로 가수로 전향해 꾸준히 앨범을 발표하며 탄탄한 팬덤을 유지해왔다.강다니엘의 입대와 맞물려 올해 상반기 방영 예정인 ‘워너원 재결합 프로젝트’에 비상한 관심이 쏠리고 있다. 엠넷의 신규 예능 프로그램을 통해 추진되는 이번 재결합은 워너원 멤버들이 오랜만에 다시 뭉치는 자리로, 팬들에게는 최고의 선물이 될 전망이다.강다니엘은 입대 직전까지 해당 프로그램의 초반 녹화 일부에 참여하며 멤버들과의 의리를 지킨 것으로 전해졌다. 비록 군 복무로 인해 전체 일정에 함께할 수는 없지만 프로그램 도입부에서 그의 존재감을 확인할 수 있다는 소식에 벌써부터 기대감이 고조되고 있다.소속사 관계자는 “국방의 의무를 성실히 이행하고 건강한 모습으로 돌아올 강다니엘에게 따뜻한 응원을 부탁드린다”고 밝혔다.온라인뉴스부