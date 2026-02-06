‘옥동자’ 정종철 아들, ‘캐나다 명문대’ 줄줄이 합격…고1에 홀로 유학

이미지 확대 사진=정종철 인스타그램 캡처

개그맨 정종철이 장남 시후군의 대입 합격 소식을 알렸다.정종철은 6일 자신의 인스타그램에 “너무너무 기쁜 날이에요”라며 장문의 글을 올렸다. 이 글에서 그는 시후군이 캐나다 토론토 지역의 명문 대학교들로부터 합격 통보를 받았다는 소식을 상세히 전했다.그는 “고1 유학을 가고 싶다며 밴쿠버로 떠났던 시후가 대학교에 합격을 했습니다”라며 기쁜 마음을 드러냈다.정종철은 아들의 어린 시절을 회상하며 남다른 감회를 드러냈다. 그는 “어렸을 때부터 자신만의 세계가 있었던 시후, 공부보다 자기가 하고 싶은 걸 깊게 파고들던 녀석인지라 동네에서 공부는 중하위권이었지만 행복지수는 늘 최상위권이었던 녀석, 구김살 없는 성격으로 일반고에 가서도 반장도 하고 학교생활을 즐기던 녀석이 갑자기 유학 얘기를 꺼내 깜짝 놀랐었어요”라고 적었다.그는 초기에는 가족이 떨어져 사는 것을 강하게 반대했지만 아들의 확고한 의지에 마음을 바꿨다. “가족끼리 떨어져서 사는 건 절대 안 된다며 완고하던 아빠를 설득했고 주변 분들의 도움으로 빠르게 두세 달 만에 유학을 보내게 되었습니다”라고 설명했다.이어 “연고도 없는 곳에 계획 없이 혼자 비행기 태워 보냈는데 그런 녀석이 대학을 가다니 너무 기특하기도 하고 기쁘기도 하네요, 시후를 보면서 아이들마다 다 때가 있는 거 아닌가 생각해 봤어요”라며 “시후야, 엄마 아빠는 네가 스스로 만들어 나가는 그 길을 응원할게, 너의 선택을 지금도 앞으로도 존중해”라는 말로 아들을 격려했다.공개된 영상에 따르면 시후군은 캐나다 내에서도 손꼽히는 명문인 토론토대학교를 비롯해 웨스턴대학교, 맥마스터대학교 등 다수의 대학에서 합격증을 받았다.한편 정종철은 2000년 KBS 공채 15기로 개그계에 입문해 ‘옥동자’ 캐릭터로 활약하며 ‘개그콘서트’의 전성기를 이끌었던 주역이다. 2006년 황규림씨와 결혼한 그는 슬하에 1남 2녀를 두고 있다.온라인뉴스부