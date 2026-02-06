‘무속인’ 된 배우 정호근 “여동생·두 아이 먼저 세상 떠나”

이미지 확대 사진= MBN ‘특종세상’ 캡처

Copyright ⓒ 서울신문 All rights reserved. 무단 전재-재배포, AI 학습 및 활용 금지

배우 출신 12년차 무속인 정호근이 가족사를 털어놨다.지난 5일 방송된 MBN ‘특종세상’에서는 1984년 데뷔해 명품 조연으로 활약하다 무속인의 길을 걷게 된 정호근의 12년 차 삶이 조명됐다. 현재 10년째 신당에서 홀로 생활 중인 그는 배우 활동을 중단하고 신내림을 받을 수밖에 없었던 순간을 회상했다.정호근은 신병에 대해 “몸 이곳저곳이 아팠다. 병원에 가면 아무 이상이 없다고 했다”며 “어느 날부터 귀에서 계속 소리가 들렸다. 벌 날리는 소리처럼 하루 종일 들려서 너무 괴로웠다”고 토로했다. 심지어 환청과 환각이 이어지자 그는 “보이는 게 있고 귀에 들리는 게 있으니까 정신병일까도 생각했다”고 밝혔다.친할머니가 무속인이었던 집안 내력을 밝힌 그는 “맨 처음엔 누나, 그다음엔 여동생, 그리고 제가 그랬다. 신의 환란이 한 사람만 있어도 집안이 야법석이 되는데 우리는 세 사람이었다”고 설명했다. 결국 그는 본인의 거부가 가족에게 더 큰 피해를 줄 것을 우려해 내림굿을 받았다.하지만 가족사의 비극은 멈추지 않았다. 정호근은 지난해 여동생마저 지병으로 잃었다. 10년간 투병 끝에 세상을 떠난 동생의 납골당을 찾은 그는 “조금 더 야무지게 너를 휘어잡아 걸을 수 있게 만들고, 의지를 강하게 만들어줘서 삶에 대한 집착을 더 강하게 만들어줄 수도 있었는데 후회스럽고 모든 것이 다 내 탓이라는 생각이다”라며 눈물을 쏟았다.현재 가족사에 대해선 “아내와는 중매로 만나 결혼했으며, 현재는 20년째 별거 중”이라며 “아내와의 사이에서 아이들을 낳았고, 지금은 가족을 미국으로 보냈다”고 밝혔다.다섯 남매 중 두 아이를 먼저 떠나보냈다는 그는 “큰딸은 폐동맥 고혈압이었고 심장까지 안 좋아졌다. 일반인처럼 살 수 없는 병을 갖고 태어난 아이였다”며 “막내아들은 낳은 지 3일 만에 제 품에서 갔다”고 말했다.그는 “무속인이라는 직업이 가족에게 폐가 될까 봐 아이들과의 시간도 포기했다. 신의 제자 일을 한다는 게 떳떳하고 당당한 일이라고 생각하지 못했다. 집안에서도 쉬쉬했고, 누가 아는 게 무서웠다”고 전했다.온라인뉴스부