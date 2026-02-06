메뉴
강수지, 6개월 안 보이더니…‘건강 근황’ 전했다

수정 2026-02-06 13:41
입력 2026-02-06 13:41
사진=유튜브 ‘강수지tv 살며사랑하며배우며’ 캡처
사진=유튜브 ‘강수지tv 살며사랑하며배우며’ 캡처


가수 강수지가 6개월간의 공백기를 깨고 건강해진 모습으로 돌아왔다.

지난 5일 유튜브 채널 ‘강수지tv 살며사랑하며배우며’에 공개된 영상에서 강수지는 “너무 오랜만이다. 작년 8월에 인사드리고 어느덧 2월이니까 6개월이 지났다. 저는 바쁘게 지냈다. 딸 비비아나가 유학 생활을 마치고 대학을 졸업했고 저도 파리에 잠시 다녀왔다”며 분주했던 근황을 알렸다.

눈에 띄게 좋아진 안색에 대해 질문하자 그는 “지난주 녹화 때도 얼굴이 좋아졌다는 말을 들었다. 잘 자게 됐다”고 답했다. 이어 “깊이 생각을 하다 보면 잠을 설치는데 잠을 잘 자게 됐다. 이게 비결인 것 같다. 한동안 밤이 오는 게 무서웠다”고 고백하며 숙면의 중요성을 강조했다.

그는 “갱년기가 되면 잠이 잘 안 온다고 많이 힘들어하신다. 잠을 못 자면 치매, 혈관 질환, 암 발생률이 높아진다고 한다”고 설명했다. 특히 불면증의 실상을 묘사하며 “몸은 천근만근인데 새벽 내내 아무리 누워 있어도 카페인을 가득 먹은 것처럼 말똥말똥하다”라며 “옆에선 남편이 잘 자고 있는데 엄청 부러워지고, 예민해진다”고 전했다.



한편 강수지는 2001년 치과의사와 결혼해 슬하에 딸을 뒀지만 2006년 이혼했다. 이후 2018년 개그맨 김국진과 재혼하며 연예계 대표 잉꼬부부로 자리매김했다.

온라인뉴스부
