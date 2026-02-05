넷플릭스, ‘케데헌’ 최고 성과급 지급…“대체 얼마길래”

이미지 확대 넷플릭스 애니메이션 ‘케이팝 데몬 헌터스’. 넷플릭스 제공

할리우드 배우이자 제작자인 맷 데이먼이 넷플릭스 애니메이션 ‘케이팝 데몬 헌터스’가 세운 흥행 성과를 언급했다.지난달 17일 맷 데이먼은 유명 코미디언 조 로건의 팟캐스트 ‘조 로건 익스피리언스’에 출연해 급변하는 영화 산업과 넷플릭스의 파격적인 성과급 시스템에 대해 심도 있는 대화를 나눴다.맷 데이먼의 설명에 따르면 넷플릭스는 작품 공개 후 초기 90일간의 시청 지표를 바탕으로 제작진에게 막대한 인센티브를 지급한다. 기본적으로 성과 기준 달성 시 연봉의 약 20%를 보너스로 주며, 흥행 수치에 따라 총 5단계로 상향되는 구조를 갖추고 있다. 맷 데이먼은 이를 “야구의 안타, 2루타, 3루타, 홈런, 그리고 마지막 단계는 만루 홈런”이라고 비유했다.특히 주목할 점은 ‘만루 홈런’에 해당하는 최고 단계의 기준이다. 이는 전 세계 넷플릭스 가입자의 110%에 달하는 시청 수를 기록해야 도달할 수 있는 수치로 사실상 도달이 불가능한 ‘상징적 기준’으로 여겨져 왔다. 하지만 맷 데이먼은 이 불가능을 깬 주인공으로 ‘케이팝 데몬 헌터스’를 지목했다.그는 “처음 이 조건을 들었을 때는 현실적으로 불가능하다고 생각했다”면서도 “그런데 ‘케이팝 데몬 헌터스’가 실제로 그 기준을 충족했다. 이 기록을 달성한 작품은 이 영화가 처음”이라고 말해 놀라움을 자아냈다.지난해 6월 전 세계에 공개된 ‘케이팝 데몬 헌터스’는 낮에는 화려한 무대 위 K팝 걸그룹 ‘헌트릭스’, 밤에는 악령을 소탕하는 ‘데몬 헌터스’로 이중생활을 하는 이들의 활약을 그린 판타지 액션물이다.온라인뉴스부