MC몽, 아파트 CCTV 영상 파문…‘성매매 의혹’ 확산

가수 겸 음악 프로듀서 MC몽이 성매매 의혹에 휩싸였다.지난 4일 방송된 TV조선 시사 프로그램 ‘신통방통’에서는 유튜브 채널 ‘지릿지릿’을 통해 제기된 MC몽의 성매매 관련 의혹을 집중적으로 조명했다.보도에 따르면 그가 거주 중인 아파트에서는 “외부 여성 출입이 잦다”는 취지의 민원이 반복적으로 접수됐고, 이로 인해 관리사무소가 CCTV를 확인한 것으로 알려졌다.공개된 영상에서는 유흥업소 종사자로 추정되는 여성 3명과 한 남성이 엘리베이터를 함께 이용하는 모습이 담겼다. 일부 언론은 이 남성이 MC몽이라고 전했다.이와 관련해 MC몽 측은 당초 “그냥 아는 애들하고 밥 먹고 와인 파티를 했던 날”이라고 해명했다. 기자가 “일부는 유흥업소 여성 분들로 알고 있다”고 지적하자 그는 “술집에서 일한다고 다 성매매를 하진 않는다”고 반박한 것으로 전해졌다.한편 MC몽은 지난해 7월 원헌드레드 프로듀서 직을 내려놓았다. 당시 소속사는 “개인 사정으로 인해 현재 회사 업무에서 배제된 상태”라고만 전했다.지난해 그는 “극도로 심한 우울증과 건강 악화로 음악 활동이 어려웠다”고 밝히며 회사 업무에서 손을 떼고 유학을 떠난다고 밝힌 바 있다.당시 MC몽은 건강 이유를 강조했지만 이어진 여러 사생활 논란이 그의 결정에 영향을 미친것으로 추측된다.지난해 12월 한 매체는 유부녀인 차가원 회장과 MC몽이 연인 관계였으며, 그 사이에서 120억원을 MC몽에게 직접 건네주는 정황이 있었다고 보도했다. 그러나 MC몽은 “맹세코 그런 부적절한 관계를 맺은 적도 없다”며 부인했으며, 차 회장 측도 “사실이 아니다”라고 밝혔다.또한 올해 1월에는 향정신성 의약품을 대리 처방받았다는 의혹에 휩싸이기도 했다.온라인뉴스부