NCT 지성, 생일 맞아 췌장암 연구에 2억 5000만원 기부

그룹 NCT 멤버 지성이 생일을 기념해 뜻깊은 기부를 실천했다.그는 지난 5일 자신의 생일을 맞아 삼성서울병원에 2억 5000만원의 연구기금을 전달했다. 이 기부금은 췌장암 연구 지원을 위해 사용될 예정이다.삼성서울병원 측은 암 치료 분야에서 글로벌 선도병원으로 알려져 있다. 병원 측은 지성이 기부한 금액이 췌장암을 비롯한 난치 질환 연구 발전에 활용할 방침이다.지성은 “평소 치료가 어려운 질병으로 힘들어하시는 환자분들을 보며 마음이 아팠다”며 “작은 보탬이지만 의학 기술 연구에 도움이 돼 많은 분들이 아픔 없이 행복한 삶을 살아갈 수 있기를 바란다”고 기부 소감을 밝혔다.이어 “무엇보다 시즈니(팬덤 별칭)가 보내주신 사랑과 응원 덕분에 나눔에 동참할 수 있었고, 팬들에게 받은 사랑에 보답하는 마음으로 함께 따뜻한 세상을 만들고 싶다”고 덧붙였다.그는 지난해 3월 영남 지역 산불 피해 지원을 위해 사랑의열매에 5000만원을 기부하며 피해 복구에 힘을 보탠 바 있다.삼성서울병원 관계자는 지성의 나눔에 대해 “지성의 소중한 기부가 췌장암 연구를 포함한 난치 질환 연구 분야 발전에 도움이 될 것”이라며 앞으로도 연구에 박차를 가하겠다는 입장을 밝혔다.온라인뉴스부