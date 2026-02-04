“눈 내리는데 비키니?”…리사, 패딩만 걸친 ‘상상 초월 패션’

이미지 확대 사진=리사 인스타그램 캡처

블랙핑크의 리사가 파격적인 스타일링을 선보였다.리사는 지난 4일 자신의 인스타그램에 “눈이 내렸지만 아늑해”라는 글과 함께 여러 장의 사진을 게시했다.공개된 사진 속 리사는 하얀 눈이 소복이 쌓인 야외 설원을 배경으로 파격적인 패션을 선보였다. 그는 아찔한 비키니 수영복 위에 두툼한 패딩 점퍼만을 걸친 채 포즈를 취하고 있다.영하의 날씨가 짐작되는 배경임에도 불구하고 맨살을 과감하게 노출하며 추위를 잊은 듯한 여유로운 표정을 짓고 있다.리사는 이러한 파격 노출 패션 외에도 실내에서 편안한 파자마 스타일의 일상복을 입고 V자를 그리며 천진난만한 웃음을 짓는 사진을 함께 공개했다. 무대 위 카리스마 넘치는 모습과 대비되는 그의 매력은 팬들에게 또 다른 즐거움을 선사했다.한편 리사가 속한 블랙핑크는 오는 27일 오후 2시, 미니 3집 ‘데드라인(DEADLINE)’을 전 세계 동시 발매하며 가요계에 복귀한다. 이번 앨범은 정규 2집 ‘본 핑크(BORN PINK)’ 이후 약 3년 5개월 만에 선보이는 완전체 앨범이다.온라인뉴스부