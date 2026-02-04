‘손숙 손녀’ 하예린, ‘브리저튼4’ 메인 주인공 등극...글로벌 1위 주역

이미지 확대 하예린.

파라마운트+ 제공

넷플릭스 시리즈 ‘브리저튼 시즌4’가 다시 한번 글로벌 신드롬을 일으키고 있는 가운데 ‘소피 백’ 역을 맡은 한국계 배우 하예린에 대한 관심이 뜨겁다.원로 배우 손숙의 손녀로도 잘 알려진 그는 할머니의 후광 없이 오로지 탄탄한 연기력으로 세계무대에서 인정받고 있다.지난달 29일 파트1을 공개한 ‘브리저튼’ 시즌4는 공개 직후 글로벌 톱10 TV 쇼 부문 1위를 석권했다. 이번 시즌의 핵심은 브리저튼 가문의 둘째 아들 베네딕트와 신비로운 여인 ‘소피 백’의 신분을 초월한 로맨스다. 하예린이 연기한 소피 백은 하녀 신분이라는 제약 속에서도 영민한 기지와 감출 수 없는 우아함을 지닌 인물로, 이전 시즌에서 주로 귀족 사회에 국한됐던 서사를 하인들의 공간까지 확장했다.특히 지난 3일 공개된 파트2 티저 예고편은 팬들의 기대감을 최고조로 끌어올렸다. 영상은 화려한 가면무도회에서 마주한 소피와 베네딕트의 운명적인 눈맞춤으로 시작해 두 사람 사이의 팽팽한 긴장감과 본격적인 로맨스의 서막을 예고했다.하예린은 이번 작품 합류를 “선물 같은 일”이라며 캐릭터에 대한 깊은 애정을 드러냈다. 그는 “소피라는 캐릭터에 끌렸던 점은 그녀의 확고한 도덕적 나침반이었다”고 밝혔다. 이어 “다른 사람을 위해 자기 자신을 바꾸지 않는다. 수많은 장애물에 부딪히지만 품위와 친절함으로 그것들을 헤쳐나간다. 그런 점은 소피가 어떤 사람인가에 대해 많은 것을 말해준다”고 덧붙였다.이번 시즌4는 원작 소설 ‘신사와 유리구두’를 바탕으로 제작됐다. 하예린은 원작의 설정을 유지하면서도 자신만의 동양적인 색채와 현대적인 해석을 가미해 역대급 ‘브리저튼 퀸’의 탄생을 예고하고 있다.파트2는 오는 26일 넷플릭스에서 공개된다.온라인뉴스부