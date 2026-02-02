교통사고 난 여배우 “너무 끔찍해서 보여드릴 수 없다”

이미지 확대 사진=유튜브 ‘다해는다해’ 캡처

뮤지컬 배우 배다해가 새해 시작부터 사고 소식을 전하며 팬들의 우려를 샀다.배다해는 지난 2일 자신의 유튜브 채널 ‘다해는다해’에 외출 준비 과정과 일상을 담은 영상을 게재했다. 영상 속에서 짐을 챙기던 배다해는 “교통사고 난 거 있죠?”라고 말을 꺼내며 최근 겪은 아찔한 경험을 공유했다.사고는 뮤지컬 ‘보니 앤 클라이드’를 관람하고 귀가하던 길에 발생했다. 그는 “뒤에서 택시가 박았는데 자꾸 피해자라고 본인이 하셔서 어떻게 해야될지 모르겠다”며 과실 비율을 두고 상대 운전자와 이견이 있음을 시사했다. 당시 상황에 대해 그는 “전방주시를 안 하셨다. 시내에서 제 앞에 차가 멈춰있었는데 브레이크 안 밟고 와서 그냥 박았다”고 설명하며 억울함을 토로했다. 이어 “미국 다녀와서 해결해야 할 것 같다”고 말해 당장 해결이 쉽지 않은 상황임을 알렸다.그는 사고에 대해 “너무 끔찍해서 보여드리면 안 되지만 비명을 엄청 질렀다. 딱 박았을 때 머리부터 허리까지 계속 소름이 끼쳤다”고 당시 상황을 묘사했다. 현재 건강 상태에 대해서는 “물리치료를 받고 있다”면서 “시간이 없어서 많이는 못 받고 있다”고 전했다.설상가상으로 이번 추돌 사고 일주일 전에도 자차 파손 사고가 있었다는 사실이 밝혀졌다. 그는 “1월 1일 밤에 떡볶이가 먹고 싶어서 언니랑 나가서 떡볶이를 사서 차에 실고 출발하는데 주차하는 곳 앞에 쇠기둥이 있었다”며 “너무 가까이 있어서 몰랐다. 뒤로 뺐다가 가야 되는데 그냥 갔다. 진짜 무사고인데 첫날부터 당황했다”고 자책했다.그는 “그래서 ‘앞 범퍼를 갈아야지’ 하고 차 회사에 예약해 놓고 일주일 뒤에 뮤지컬 보고 나오는 길에 뒤에서 박았다”며 허탈함을 감추지 못했다.온라인뉴스부