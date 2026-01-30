전현무 “전 여친 결혼식 사회 봤다”…이별 후 재회한 사연

이미지 확대 사진=KBS ‘옥탑방의 문제아들’ 캡처

아나운서 출신 방송인 전현무가 과거 연인의 결혼식 사회를 맡았던 일화를 공개해 화제다.지난 29일 방송된 KBS 2TV 예능 프로그램 ‘옥탑방의 문제아들’ 300회 특집에 게스트로 나선 전현무는 과거 연애사와 관련한 질문에 거침없는 답변을 내놨다.그는 대학교 시절 캠퍼스 커플(CC)로 지냈던 인연에 대해 입을 열었다.그는 “대학교 때 연애했던 친구인데 잘 만나고 잘 헤어졌다”고 이야기를 시작했다. 결별 후 상당한 시간이 흐른 어느 날, 전 여자친구로부터 “잘 지내냐?”라는 연락을 받았다.그는 “‘마음이 남아 있나?’ 했더니 청첩장을 보내더라. 내가 아나운서가 됐으니 사회 봐줄 수 있냐고 묻기 위해 연락한 거다”라고 당시 상황을 설명했다.현장에 있던 출연진이 경악을 금치 못하자 그는 “둘 다 완전히 사감이 없으니까 그런 것”이라고 부연했다.함께 출연한 주우재가 “두 사람은 그럴 수 있어도 상대방 남편이 알면 신경 쓰일 수 있지 않나”라며 상대 측의 입장을 우려 섞인 시선으로 묻기도 했다. 이에 대해 전현무는 “남편도 (과거 열애 사실을) 안다더라. 남편이 내 팬이라고 했다”라고 답해 놀라움을 안겼다.마지막 연애에 대해서는 “썸은 있었는데 마지막 연애는 3년 정도 됐다”고 밝히기도 했다.그러면서 “그분들은 내가 누군지 알고 100% 결혼하려고 하는 분들이라 부담스럽다. 자연스럽게 만나고 싶다”고 결혼에 대한 바람을 전했다.온라인뉴스부