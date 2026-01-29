“800평인데 아파트 한 채 값?” 노주현 자택 어디길래

이미지 확대 사진=유튜브 ‘순풍 선우용여’ 캡처

배우 노주현이 800평 규모의 카페 겸 자택을 방송을 통해 공개했다.지난 28일 공개된 유튜브 채널 ‘순풍 선우용여’에서는 오랜 동료인 선우용여가 노주현의 초호화 대저택을 방문하는 모습이 담겼다.영상 속 선우용여는 탁 트인 미산 호수가 한눈에 내려다보이는 경기도 안성에 위치한 노주현의 자택을 보고 연신 감탄을 금치 못했다.노주현은 이 부지를 마련하게 된 배경을 설명하며 과거의 일화를 털어놨다. 그는 “내가 옛날에 이거 대형 아파트 한 채 값을 주고 산 거다. 마누라한테 구박 많이 받았다”라고 고백하며 당시 과감함 투자를 했음을 시사했다.이에 선우용여는 “일을 저지르고 봐야 한다. 땅에다 묻어야 한다. 연예인은 그게 최고다”라고 답했다. 수입이 불규칙한 연예인 직업의 특성상 부동산과 같은 실물 자산 확보가 좋은 재테크 수단임을 공감했다.두 사람의 여전한 ‘찐친 케미’도 화제를 모았다. 저택 정원을 팔짱을 끼고 다정하게 걷는 두 사람을 향해 제작진이 “선남선녀”라고 치켜세우자 노주현은 “무슨 선남선녀냐”라며 손사래를 쳤다.선우용여 역시 특유의 입담으로 “연하는 싫어, 연하는 노땡큐다”라고 맞받아쳐 현장을 웃음바다로 만들었다. 선우용여는 노주현보다 1살 연상이다.한편 노주현의 안성 저택은 현재 카페로도 운영되며 지역의 명소로 자리 잡고 있다.온라인뉴스부