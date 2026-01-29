“모두가 아는 그 사건”…‘판사 남편’과 예능 동반 출연하는 여배우

이미지 확대 사진=JTBC ‘이혼숙려캠프’ 캡처

배우 윤유선이 부장판사 출신 변호사인 남편 이성호와 함께 토크쇼 동반 출연에 나선다.윤유선과 이성호 부부는 오는 2월 중 방송될 예정인 KBS 2TV 예능 프로그램 ‘옥탑방의 문제아들’에 게스트로 출연을 확정했다. 올해로 결혼 25년 차를 맞이한 두 사람이 부부 동반으로 토크쇼 무대에 오르는 것은 결혼 이래 이번이 처음이다.이번 출연이 특히 주목받는 이유는 남편 이성호의 이력 때문이다. 그는 27년간 법원에서 판사로 재직하며 굵직한 사건들을 다뤄온 인물이다. 특히 2018년 전 국민을 분노케 했던 ‘어금니 아빠’ 이영학 사건의 1심 재판장을 맡아 사형을 선고하는 등 엄격한 판결로 법조계와 대중의 주목을 받은 바 있다.방송에서 이성호는 법조계 뒷이야기는 물론 아내 윤유선과의 첫 만남부터 결혼에 이르기까지의 러브스토리를 최초로 공개할 계획이다.제작진은 두 사람이 옥탑방에서 퀴즈를 풀며 그동안 공개되지 않았던 부부만의 에피소드를 가감 없이 쏟아냈다고 밝혔다. 판사와 배우라는 색다른 케미스트리가 시청자들에게 신선한 재미를 선사할 것으로 보인다.윤유선과 이성호의 부부 동반 출연분은 오는 2월 중 ‘옥탑방의 문제아들’에서 확인할 수 있다.온라인뉴스부