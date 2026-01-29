장원영도 ‘두쫀쿠’ 자랑…“이게 대체 몇 개야”

이미지 확대 사진=장원영 인스타그램 캡처

그룹 아이브(IVE)의 멤버 장원영이 ‘두쫀쿠’ 열풍에 가세했다.장원영은 지난 28일 자신의 인스타그램에 다수의 사진을 게재하며 팬들과 일상을 공유했다. 공개된 사진 속에는 최근 MZ세대 사이에서 품절 대란을 일으키고 있는 ‘두바이 쫀득 쿠키(이하 두쫀쿠)’를 비롯한 다양한 디저트들이 나열돼 있었다.특히 장원영은 “나는 키티 두쫀쿠”라는 문구와 함께 인기 캐릭터 헬로키티 모양을 형상화한 제품을 별도로 촬영해 게시하며 각별한 애정을 드러냈다. 장원영은 평소에도 두바이 초콜릿의 메인 재료인 피스타치오에 대한 선호도를 꾸준히 밝혀온 ‘디저트 마니아’로 잘 알려져 있다.그가 공개한 ‘두쫀쿠’는 지난해 전 세계적인 유행을 선도했던 ‘두바이 초콜릿’의 핵심 요소를 쿠키에 접목한 변형 디저트다. 볶은 카다이프(중동 지역의 얇은 국수)와 고소한 피스타치오 크림을 섞어 내부를 채우고, 이를 코코아 분말이 함유된 쫄깃한 마시멜로로 감싸 독특한 식감을 구현한 것이 특징이다.현재 이 디저트는 단품 한 개당 가격이 최소 5000원에서 많게는 10000원에 달하는 고가임에도 불구하고 수요를 따라가지 못할 만큼 연일 매진 행진을 기록 중이다.한편, 장원영이 속한 그룹 아이브는 오는 2월 23일 정규 2집 앨범 “리바이브 플러스(REVIVE+)”를 발매하고 본격적인 활동에 나설 예정이다.온라인뉴스부