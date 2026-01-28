데프콘 “저런 여자가 필요해!”…‘나솔’ 30기 ‘테토녀’ 등장에 폭주

이미지 확대 사진=SBS플러스·ENA ‘나는 솔로’ 캡처

SBS플러스·ENA ‘나는 솔로’에 역대급 매력을 가진 솔로녀들이 등장한다.이번 30기는 이름부터 심상치 않은 ‘에겐남·테토녀’ 특집으로 꾸며져 시청자들의 호기심을 자극하고 있다. 28일 방송되는 ‘나는 솔로’에서는 ‘솔로나라 30번지’를 환하게 밝힐 30기 솔로녀들의 화려한 라인업이 전격 공개된다.이번 기수의 핵심 키워드는 단연 ‘반전’이다. 단아하고 귀여운 외모와 달리, 거침없고 시원시원한 성격을 지닌 이른바 ‘테토녀(테스토스테론 수치가 높은 여자)’들이 대거 등장한다.가장 먼저 시선을 강탈한 인물은 육중한 블랙 SUV에서 내린 한 솔로녀였다. 그 자태는 아찔한 하이힐을 신고 있었지만, 걸음걸이만큼은 거침없는 ‘팔(八)자’를 그리며 등장부터 남다른 ‘테토력’을 뿜어냈다. 뒤이어 등장한 또 다른 출연자는 제작진이 건넨 족자의 끈이 잘 풀리지 않자, 한 치의 망설임도 없이 강한 완력을 사용해 끈을 뚝 끊어버리는 ‘쿨 시크’한 면모로 현장을 압도했다.이들은 “떨리기보단 설렌다”며 여유로운 미소를 짓는가 하면 매너를 발휘해 캐리어를 들어주려는 솔로남의 호의를 정중히 거절하고 “안 무거워서 제가 들겠다”며 기존 연애 프로그램에서 보기 힘든 모습을 보였다.이런 털털함에 MC 데프콘은 “와, 설렌다”고 감탄하더니 급기야 “너무 마음에 드는데? 저는 저런 여자가 필요하다!”며 과몰입 증상을 보여 웃음을 자아냈다.또한, 이번 30기에는 프로그램과의 특별한 인연을 가진 인물도 포함돼 기대를 모은다. 그는 과거의 놀라운 연결고리를 언급함과 동시에 “지금까지 한 명도 제 직업을 맞히신 분이 없다”며 상상 초월의 반전 직업까지 예고해 궁금증을 증폭시켰다.반전 매력으로 무장한 30기 테토녀들이 양평의 솔로나라를 어떻게 뒤흔들어 놓을지 28일 오후 10시 30분에 확인할 수 있다.온라인뉴스부