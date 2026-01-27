이영자, 이태원서 술 마시다 실신…소주병에 남은 술 ‘충격’

이미지 확대 유튜브 ‘이영자’

코미디언 이영자가 과거 음주로 인해 이태원에서 실신했던 경험을 털어놨다.이영자는 26일 자신의 개인 채널에 공개한 영상 ‘이영자의 인생 삼겹살, 어린 시절 생각나는 추억의 맛 대잔치!’를 통해 제작진과의 신년 회식 자리에서 술과 얽힌 일화를 전했다.영상에서 이영자는 “요즘 술이 조금 늘었다. 맥주 한 캔 정도는 마신다”며 자신의 주량을 언급했다. 이어 “마음이 힘들어서 이태원에서 술을 마시다 실신한 적이 있다”며 “가게 사장님이 김숙에게 전화해 ‘데려가라’고 하셨다”고 당시 상황을 회상했다.그는 “숙이가 대신 계산하려고 ‘얼마냐’고 물었더니 1만4000원이라고 하더라”며 “소주병을 보니 술이 병 입구도 안 지나갔다고 하더라”고 말해 웃음을 자아냈다. 그러면서 “나는 아예 알코올을 분해하는 인자가 없는 것 같다고 하더라”고 덧붙였다.다이어트와 관련한 언급도 이어졌다. 이영자는 “식생활이 좋다. 좋은 음식으로 이 몸을 유지하는 것”이라며 “절대 빠지지도, 찌지도 않는다. 85kg 유지하기가 쉽지 않다”고 말해 현장을 웃음바다로 만들었다.1991년 MBC ‘개그 콘테스트’를 통해 데뷔한 이영자는 이후 여러 예능 프로그램에서 활약하며 꾸준한 사랑을 받아왔다. 최근에는 개인 채널을 통해 일상과 먹방 콘텐츠를 선보이며 팬들과 소통하고 있다.온라인뉴스부