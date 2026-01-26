메뉴
47세 이나영, 방부제 미모 ‘러블리한 매력’

수정 2026-01-26 16:12
입력 2026-01-26 16:12
배우 이나영이 26일 오후 서울 구로구 디큐브시티 더세인트에서 열린 ENA 새 월화드라마 ‘아너 : 그녀들의 법정’(극본 박가연, 연출 박건호) 제작발표회에서 포즈를 취하고 있다. 뉴스1
배우 이나영이 26일 오후 서울 구로구 디큐브시티 더세인트에서 열린 ENA 새 월화드라마 ‘아너 : 그녀들의 법정’(극본 박가연, 연출 박건호) 제작발표회에서 포즈를 취하고 있다.
뉴스1


배우 이나영이 40대 중반의 나이에도 변함없는 미모를 자랑했다.

이나영은 첫 방송을 앞둔 ENA 새 월화드라마 ‘아너 : 그녀들의 법정’(이하 ‘아너’)의 제작발표회에 26일 참석했다. 이날 현장에는 주연 배우 이나영, 정은채, 이청아가 참석해 끈끈한 여배우들의 케미스트리를 과시했다.

이나영은 극 중 대형 로펌 L＆J의 간판이자 SNS 팔로워 수십만을 거느린 셀럽 변호사 윤라영 역을 맡았다. 라영은 화려한 외모와 거침없는 입담으로 방송가를 장악한 인물로, 로펌의 얼굴이자 대외적 메신저로서 극의 중심을 이끈다.

드라마 속 역할에 맞게 포멀한 수트를 입고 등장한 그는 특유의 사랑스러운 미소로 미모를 발산했다. 특히 1979년생으로 47세라는 나이가 믿기지 않는 동안 외모가 눈길을 끈다.

이날 또 다른 화제는 남편 원빈의 반응이었다. 이나영은 작품 선택 과정에 대해 “같이 시나리오를 재미있게 읽었고 같은 배우니까 어려움이나 뭘 토해내야 하는지 이야기하면서 힘내라, 어렵겠다 그러면서 응원을 많이 해주셨다”고 전했다.

한편 드라마 ‘아너’는 스웨덴의 인기 동명 드라마를 원작으로 한 리메이크작이다. 대학 시절부터 인연을 맺은 20년 지기 친구들이자 여성 범죄 피해자 전문 로펌 L＆J를 이끄는 세 여성 변호사의 미스터리 추적극을 그린다.

이나영, 정은채, 이청아라는 독보적인 세 배우가 빚어낼 연기 시너지는 벌써부터 드라마 팬들의 기대감을 높이고 있다.



세 변호사의 미스터리 추적극은 2월 2일 밤 첫 방송 된다.

온라인뉴스부
Copyright ⓒ 서울신문 All rights reserved. 무단 전재-재배포, AI 학습 및 활용 금지
