정석원 “살 빼” 잔소리에…백지영 “돼지든 뚱땡이든 무슨 상관”

배우 정석원과 가수 백지영이 티격태격하는 현실 부부의 모습을 보여줬다.지난 24일 유튜브 채널 ‘백지영 Baek Z Young’에는 ‘하임이 유학 절대 안 돼! 석원의 반대에도 백지영이 일본 유학 강행한 이유’라는 제목의 영상이 게재됐다. 영상에는 부부가 자연스럽게 대화를 나누던 중 주제가 ‘체중 감량’으로 옮겨갔다.정석원은 대화 도중 백지영을 바라보며 “아까 놀려서 삐쳤지? 돼지 뚱땡이라고 해서”라고 말했다. 이에 백지영은 최근 있었던 에피소드를 꺼내며 “어제 스타일리스트가 옷을 가져왔는데 미디엄을 갖고 왔는데 너무 스몰 같은 옷을 갖고 왔다”고 토로했다.정석원은 “나는 걱정되니까 살 좀 빼라고 했다. 삐쳤지?”라며 다시 한번 아내의 반응을 살폈다. 이에 백지영은 “안 삐쳤다. 난 나다. 내가 돼지든 뚱땡이든 무슨 상관이냐”고 쿨하게 말했다.그러면서 “옷이 안 맞으면 큰 사이즈를 입으면 된다”고 덧붙였다. 그럼에도 정석원은 “운동해. 건강을 위해서”라며 잔소리를 멈추지 않았다.이에 백지영은 자신의 운동 루틴을 상세히 설명하며 반박했다. 그는 “나 건강을 위해서는 운동한다. 일주일에 2~3번씩은 꼭꼭 한다. 헬스장도 가고 로잉머신도 하고 여기서도 운동하고 미용실도 걸어간다. 난 진짜 바쁜 와중에도 짬 내서 운동하는 편”이라고 강조했다.하지만 정석원은 이에 굴하지 않고 “그럼 좀 덜 먹어야 될 거 같다”고 덧붙였다. 백지영이 잠시 말을 잇지 않자 그는 “열받았어? 이건 진짜 열받은 거다”라며 급히 수습에 나섰다.한편 정석원은 2013년 백지영과 결혼했으며, 2017년 딸을 품에 안았다.온라인뉴스부