장항준 “방탄소년단 RM에 커피차 요청?” 무슨 친분이길래

영화 ‘왕과 사는 남자’의 장항준 감독이 세계적인 스타 방탄소년단(BTS) RM과의 뜻밖의 친분을 공개했다.장 감독은 23일 오전 서울 종로구 삼청동의 한 카페에서 진행된 영화 ‘왕과 사는 남자’ 관련 인터뷰에서 RM과의 관계에 대한 질문을 받았다.그는 주변 지인들처럼 RM에게도 커피차를 요청했느냐는 물음에 “RM은 UN에서 연설하는 사람이다. 다른 분들과 비교할 수 없다”며 특유의 유머로 답했다.장 감독과 RM은 과거 tvN 예능 ‘알쓸인잡’에서 MC로 함께 호흡을 맞춘 인연이 있다.이어 그는 “이번 작품을 준비하며 정말 많은 분들이 커피차를 보내주셨다”며 감사 인사를 전한 뒤 “안 그래도 RM에게 시사회에 올 수 있느냐고 연락을 하긴 했다”고 덧붙였다.하지만 장 감독은 이내 “나는 (RM의) 연락처를 모른다”는 의외의 사실을 전했다.그는 “내가 원래 연락처를 먼저 받는 스타일도 아니고, 누구에게도 연락처를 요구하지 않는다”며 “남준이(RM 본명)가 예전에 ‘리바운드’ 시사회 때도 못 올 것 같다고 했지만 결국 와줬다”고 회상했다. 그러면서 “이번에도 초대 메시지는 전달됐는데, 지금 유럽에 있는지 정확한 상황은 잘 모르겠다”고 덧붙였다.장항준 감독의 신작 ‘왕과 사는 남자’는 1457년 청령포를 배경으로 왕위에서 쫓겨나 유배된 어린 선왕 단종과 그를 맞이한 광천골 마을 사람들의 이야기를 그린 사극이다.유해진이 단종을 맞이하는 촌장 엄흥도 역을 맡았고, ‘약한영웅’ 시리즈로 주목받은 ‘워너원’ 출신 박지훈이 단종 이홍위 역을 연기했다.영화 ‘왕과 사는 남자’는 2월 4일 개봉을 앞두고 있다.온라인뉴스부