“배우야 셰프야?” 손종원, 조인성 옆에서도 ‘밀리지 않는 비주얼’

이미지 확대 사진=손종원 인스타그램 캡처

Copyright ⓒ 서울신문 All rights reserved. 무단 전재-재배포, AI 학습 및 활용 금지

‘셰프계의 아이돌’이라 불리는 손종원 셰프가 배우 조인성과의 특별한 만남을 인증했다.손종원은 21일 자신의 인스타그램에 최근 서울 모처에서 열린 프리미엄 위스키 브랜드의 신제품 론칭 행사 현장 사진을 게재했다. 공개된 사진 속에서 그는 연예계 대표 미남인 조인성과 어깨를 나란히 하며 환한 미소를 짓고 있다.해당 게시물에서 손 셰프는 “말띠해를 기념하는 출시 행사를 조인성 배우님과 함께 찾았다”며 “많은 분들이 반겨 주셔서 깜짝 놀라기도 했다”고 밝혔다. 이어 “오랜만에 만난 배우님께 부끄럽게 셀카도 요청드려 보고 다양한 매체들과 위스키 관련 이야기도 나눠볼 수 있는 유쾌한 자리였다”고 덧붙여 두 사람이 이전부터 친분을 이어온 사이임을 짐작게 했다.그는 미남 배우인 조인성 옆에서도 전혀 굴하지 않는 외모와 모델 같은 수트핏을 자랑하며 ‘비주얼 셰프’로서의 위엄을 과시했다. 평소 주방에서 보여주던 모습과는 다른 손 셰프의 모습을 접한 팬들은 “셰프님이 배우 옆에서 밀리지 않다니 놀랍다”, “이 조합 찬성이다” 등의 반응을 보이고 있다.한편 손종원은 국내 최정상급 미슐랭 스타 셰프로서 현재 JTBC ‘냉장고를 부탁해’에 합류해 고품격 요리 대결을 펼치며 대중적인 인기를 누리고 있다.온라인뉴스부