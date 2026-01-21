장원영, ‘킬 빌’ 여전사 변신?…아이브(IVE) 역대급 컨셉 ‘컴백 예고’

이미지 확대 사진=아이브 공식 유튜브 캡처

아이브(IVE)가 커밍순 필름을 공개하며 컴백 신호탄을 쏘아 올렸다.소속사 스타쉽엔터테인먼트는 21일 아이브 공식 채널을 통해 새 앨범의 서막을 알리는 커밍순 필름 <장원영 편>을 전격 공개했다. 이번 영상은 공개 직후 각종 소셜미디어(SNS)와 커뮤니티를 장악하며 컴백을 기다려온 글로벌 팬들의 기대를 모으고 있다.공개된 첫 커밍순 필름은 분위기만으로 화면을 압도하는 감각적인 연출로 강렬한 몰입감을 선사했다.정적이 감도는 복도에 울려 퍼지는 휘파람 소리와 규칙적인 구두 소리는 마치 스릴러 영화의 한 장면 같은 긴장감을 고조시켰다. 화이트 트렌치코트 차림으로 등장한 장원영은 차가우면서도 범접할 수 없는 우아한 아우라로 ‘압도적 비주얼’의 정점을 찍었다.가장 눈길을 끄는 대목은 장원영이 붉은 사과를 손에 쥔 채 어딘가를 향해 걷는 모습이다. 이는 쿠엔틴 타란티노 감독의 명작 ‘킬 빌’(Kill Bill) 속 명장면을 연상시키는 연출로, 그간 아이브가 보여준 ‘나르시시즘’ 서사에서 한 단계 더 나아간 파격적인 변신을 예고했다. 영상 말미에는 ‘2월 9일 오후 6시’라는 카운트다운 문구가 선명하게 각인되며, 2월 말 컴백을 앞두고 베일을 벗을 선공개곡에 대한 기대감을 끌어올렸다.이번 컴백의 포문을 연 장원영은 이번 앨범의 작사에 참여한 것으로 알려졌다. 그는 지난해 발매한 미니 3집 타이틀곡 ‘애티튜드’(ATTITUDE)와 미니 4집 타이틀곡 ‘엑스오엑스지’(XOXZ)의 작사에 연이어 참여하며 팀의 정체성을 구축하는 데 중추적인 역할을 해왔다.이번 컴백은 지난해 8월 발매한 미니 4집 ‘아이브 시크릿’(IVE SECRET) 이후 약 6개월 만의 신보다. ‘러브 다이브’, ‘아이엠’ 등 발표하는 곡마다 메가 히트를 기록했던 아이브의 2026년 첫 행보에 가요계 관심이 집중되고 있다.온라인뉴스부