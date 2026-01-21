후덕죽 “故 이병철 회장 폐업 지시…큰 따님이 ‘맛 달라졌다’고”

이미지 확대 사진=tvN ‘유 퀴즈 온 더 블럭’ 캡처

넷플릭스 ‘흑백요리사2’에 출연한 후덕죽 셰프가 삼성그룹 창업주 이병철 회장과의 비화를 공개한다.21일 방송되는 tvN ‘유 퀴즈 온 더 블럭’에는 신라호텔 중식당 ‘팔선’의 산증인이자 한국 중식의 수준을 한 단계 끌어올린 후덕죽 셰프가 출연한다. 특히 세간에 잘 알려지지 않았던 ‘팔선 폐업 위기설’의 전말이 밝혀질 예정이라 기대를 모은다.MC 유재석은 “팔선 오픈 멤버로 합류해서 많은 노력을 했지만 1등을 못 해서 이병철 회장이 폐업 지시를 했다더라”며 조심스럽게 질문을 던졌다. 이에 후 셰프는 당시 분위기를 회상하며 “삼성의 경영 철학이 1등이 아닐 바엔 안 하는 게 낫다는 제일주의”라고 설명해 삼성가의 엄격한 기준을 실감케 했다.그는 “당시 제가 부주방장이었는데 주방장이 힘드셨는지 그만두시고 그 일을 맡아서 했었다”며 무거운 책임감과 함께 그에게 찾아온 기회에 대해 밝혔다.운명을 바꾼 것은 이병철 회장의 큰딸인 고(故) 이인희 전 한솔그룹 고문의 예리한 미각이었다. 후 셰프는 “이병철 회장님 큰따님이 호텔 고문을 하셨는데 팔선 음식을 드시더니 맛이 달라졌다더라”며 “회장님 모시고 식당에 오셨었다”고 회상했다.폐업 직전의 식당을 살린 것은 결국 ‘맛’이었다. 그는 “회장님도 음식 맛이 달라졌다고 하셔서 그때부터 팔선을 닫지 않고 지금까지 이어질 수 있었다”고 반전 스토리를 전했다.또한 이날 방송에서는 후 셰프의 가장 큰 업적 중 하나인 ‘불도장’의 도입 배경에 대해서도 이야기를 나눈다.중국 보양식의 정점으로 불리는 불도장을 한국화하기 위해 수십 번 중국을 오가며 연구했던 열정부터, 삼성의 엄격한 품질 관리 속에서 5성급 호텔 주방장 자리를 굳건히 지킨 그의 50년 요리 외길 인생은 시청자들에게 깊은 울림을 선사할 전망이다.온라인뉴스부