유해진 “박지훈 살 많이 쪄 걱정”…박지훈, 15kg 폭풍 감량 비화

이미지 확대 사진=유튜브 ‘살롱드립2’ 캡처

배우 유해진이 그룹 워너원 출신 배우 박지훈의 프로 정신에 엄지를 치켜세웠다.지난 20일 공개된 유튜브 예능 ‘살롱드립2’에는 영화로 호흡을 맞춘 유해진과 박지훈이 게스트로 출연해 남다른 케미를 과시했다.이날 유해진은 첫 만남 당시 박지훈의 충격적이었던 비주얼을 회상하며 이야기를 시작했다. 그는 “박지훈을 처음 봤을 때 살이 아주 많이 쪘었다”고 폭로했다. 이에 박지훈은 쑥스러운 듯 웃으며 “휴가 기간이어서 막 먹었었다”고 당시 상황을 설명했다.유해진은 “단종 역은 유배를 온 거라 안 돼 보여야 되는데 너무 살이 쪘더라. 사실 되게 많이 걱정했었다”며 노심초사했던 선배의 속내를 털어놨다.하지만 박지훈은 촬영 직전 유해진의 우려를 확신으로 바꾸는 기적을 선보였다.유해진은 “촬영 시기가 돼서 보니 진짜 안 됐을 정도로 살을 빼서 왔다”고 전했다. 실제로 박지훈은 “두 달 반 만에 15kg 정도 뺐다”고 말해 단기간 혹독한 다이어트를 했음을 고백했다.유해진은 이러한 박지훈의 노력에 “이게 지훈이라는 사람에 대한 종합적인 이미지가 되더라. 참 괜찮은 친구구나 싶었다”고 칭찬했다.두 사람이 출연한 영화 ‘왕과 사는 남자’는 1457년 청령포 마을의 부흥을 위해 유배지를 자처한 촌장과 왕위에서 쫓겨나 유배된 어린 선왕의 이야기를 그린 영화다. 오는 2월 4일 설 시즌 개봉을 앞두고 있다.온라인뉴스부