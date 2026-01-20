훈훈한 비주얼로 인기였는데…JYP 출신 연습생, 돌연 ‘커밍아웃’

이미지 확대 JYP엔터테인먼트 출신 아이돌 연습생 타이치. Mnet ‘보이즈 2 플래닛’

이미지 확대 ‘남의연애 시즌4’. 웨이브

JYP엔터테인먼트 출신 아이돌 연습생 타이치가 퀴어 연애 예능 ‘남의연애 시즌4’에 출연한다.19일 웨이브에 따르면 타이치는 ‘남의연애 시즌4’에 합류해 진솔한 연애 서사를 보여줄 예정이다.‘남의연애’는 성소수자들의 만남을 보여주는 연애 리얼리티 프로그램이다. 2022년 첫선을 보였다.2005년생 일본인인 타이치는 JYP 연습생 출신으로, 2023년 JYP의 글로벌 K팝 그룹 론칭 시리즈 ‘니지 프로젝트 시즌2’에 참가해 얼굴을 알렸다.지난해에는 Mnet 보이그룹 오디션 ‘보이즈 2 플래닛’에 참가했으나 최종 순위 33위로 탈락했다.타이치는 훈훈한 비주얼과 안정적인 퍼포먼스로 시청자들의 주목을 받았다.한편 ‘남의연애 시즌4’는 오는 23일부터 매주 금요일 2회차씩 웨이브 오리지널 콘텐츠로 독점 공개된다.온라인뉴스부