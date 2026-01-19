50세 유선, 웨딩드레스 입고 ‘전성기 미모’

이미지 확대 사진=유선 인스타그램 캡처

배우 유선이 눈부신 웨딩드레스 자태를 공개했다.유선은 19일 자신의 인스타그램에 “오랜만에 입어 본 드레스”라는 글과 함께 사진 여러 장을 게재했다. 그는 이어 “결혼한 지 14년이 지났는데 여전히 드레스는 설렘을 준다”며 웨딩드레스를 입은 심경을 밝혔다.이번 촬영은 그와 오랜 인연을 맺어온 사진작가와의 협업으로 이뤄졌다. 유선은 촬영 내내 화기애애했던 분위기를 전하며 “제 웨딩 때보다 훨씬 재미있었다”고 설명했다. 또한 “스태프분들이 찍어 주신 현장 사진만으로도 결과가 너무 기대된다, 정성을 다한 손길들에 감사드린다”며 결과물을 위해 힘써준 동료들에게도 고마움을 표했다.공개된 사진 속 유선은 순백의 웨딩드레스를 착용하고 우아하면서도 청초한 매력을 발산하고 있다.1976년생으로 50세인 유선은 결혼 14년 차라는 사실이 무색할 만큼 완벽하게 웨딩드레스를 소화했다.2011년 결혼해 2014년 딸을 출산한 그는 일과 가정 모두를 완벽히 챙기는 연예계 대표 ‘워킹맘’으로 꼽힌다.유선은 오는 2월 1일까지 서울 대학로 더굿씨어터에서 공연되는 연극 ‘미세스 마캠’을 통해 관객과 만나고 있다.온라인뉴스부