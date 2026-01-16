한소희, 전 연인 류준열 얽힌 논란에 새롭게 심경 밝혔다

이미지 확대 한소희의 귀여운 브이 배우 한소희가 8일 오전 서울 송파구 롯데시네마 월드타워점에서 열린 영화 ‘프로젝트 Y’(감독 이환) 언론시사회에서 포즈를 취하고 있다. 2026.01.08. 뉴시스

이미지 확대 한소희-전종서, 프로젝트Y 두 주역 배우 한소희(왼쪽), 전종서가 8일 오전 서울 송파구 롯데시네마 월드타워점에서 열린 영화 ‘프로젝트 Y’(감독 이환) 언론시사회에서 포즈를 취하고 있다. 2026.01.08. 뉴시스

배우 한소희(33)가 전 연인 류준열과 관련해 한바탕 논란에 휩싸였던 것과 관련해 심경을 직접 털어놨다.한소희는 16일 서울 종로구 삼청동의 한 카페에서 진행된 첫 상업영화 주연작 ‘프로젝트 Y’(감독 이환) 인터뷰에서 당시 논란과 관련된 질문을 받고 “다 받아들여야 한다고 생각한다”고 답했다.그는 “한해 한해 지나갈수록 대중의 관심을 많이 받는 사람이기 때문에 저의 말에 설득력이 있어야 한다는 의무감, 책임감을 더 크게 느낀다”고 말했다.이어 “때론 억울할 때도 호불호든 평가든 오해든, 감수해야 할 건 감수하고, 받아들일 건 받아들여야 한다. 모든 사람의 생각이 같을 수는 없으니까. 열명 중에 열명이 다 저를 좋아할 순 없다. 제 자신을 객관적으로 바라보고 분석하려 한다”고 말했다. 그러면서 “그래도 좋아해 주셨으면 좋겠다”고 솔직한 마음도 덧붙였다.한소희는 2024년 걸스데이 출신 배우 혜리와 혜리의 전 연인인 배우 류준열과의 교제 문제로 연예계를 뜨겁게 달궜다.지난 3월 류준열과 한소희의 열애 소식이 전해지자 혜리가 자신의 소셜미디어(SNS)에 “재밌네”라는 글을 올려 파문이 일었고, 류준열의 ‘환승 연애’ 의혹이 제기된 바 있다.이후 논란이 거세지자 한소희는 SNS에 글을 올려 류준열과의 연애가 ‘환승 연애’가 아니라고 재차 강조했다.이 과정에서 전종서가 팔로잉한 한 인스타그램 계정이 혜리에게 악플을 단 계정으로 알려지면서 누리꾼의 관심이 쏠렸다. 해당 계정은 혜리의 인스타그램 게시물에 여러 조롱 댓글을 남긴 것으로 전해졌다.이에 누리꾼들은 한소희와 절친한 사이인 전종서가 해당 계정을 팔로잉하고 있다는 점에 주목했다.또 이 계정의 주인이 한소희가 아니냐는 의혹도 뒤따랐다.한소희 측은 당시 “문제가 된 계정은 한소희 계정이 아니다”라며 즉각 의혹을 부인했다.‘프로젝트 Y’에서 한소희는 처음 전종서와 함께 호흡을 맞췄다.온라인뉴스부