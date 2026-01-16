‘치매 모친 간병’ 안선영, 남편과 별거…“이대로는 모두가 불행”

이미지 확대 사진=안선영 유튜브 채널 캡처

Copyright ⓒ 서울신문 All rights reserved. 무단 전재-재배포, AI 학습 및 활용 금지

방송인 안선영이 부부 관계를 솔직하게 털어놔 화제다.지난 15일 안선영의 유튜브 채널에는 ‘50대, 더 늦기 전에 꼭 인간관계 정리해야 됩니다’라는 제목의 영상이 게재됐다.영상 속 안선영은 “1년에 한 번씩 다이어트 디톡스 하듯이 인간관계 디톡스가 필요하다”며 “인스타그램도 1년 동안 서로 댓글을 달지 않거나 ‘좋아요’를 누르지 않으면 그냥 단절한다”고 자신만의 기준을 말했다.그는 특히 자신을 대놓고 무시하거나 저격하는 사람들에 대해 “누가 봐도 대놓고 나를 싫어하는 티가 나는 사람이다. 이런 사람들은 무음 손절하면 된다”고 조언했다.오히려 화를 내는 친구에 대해서는 긍정적인 해석을 내놨다. 안선영은 “네가 왜 싫고 하면서 다투고 헤어지지 않냐. 그것도 사랑이다. 진짜 부부가 이혼할 때 되면 안 싸운다. 네가 변했고 네가 실망이라고 화내는 친구는 애정이 있는 것”이라며 경험을 통해 얻은 통찰을 전했다.남편과의 관계에 대한 고백도 이어졌다. 그는 “이미 몇 년 전부터 부부로는 합이 안 맞아서 같이 안 다닌다. 아이 부모로는 손발이 잘 맞아서 아이를 위해 ‘따로 또 같이’ 각각의 삶에 맞춰 잘 지내고 있다”고 밝혔다.그는 치매를 앓고 있는 모친의 간병으로 인한 가족 갈등 때문에 남편과 별거를 결심했다고 털어놨다. 그는 “이대로 살다가는 모두가 불행하겠더라. 그래서 내린 결론이 분리 좀 하자는 거였다”며 “따로이지만 오히려 (남편과) 매일 연락한다”고 덧붙였다.온라인뉴스부