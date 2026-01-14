메뉴
닫기
로그인하고
차별화 된 뉴스를 무료로
확인하세요!
로그인
신문 구독
뉴스레터 신청
검색
서울신문 뉴스브랜드
공익·문화·사업
회사소개
서울신문 역사관
채용 안내

조정석♥︎거미, 14일 둘째 득녀…두 딸 부모 됐다

  • 기사 소리로 듣기
    다시듣기
  • 글씨 크기 조절
    글자크기 설정
    닫기
    글자크기 설정 시 다른 기사의 본문도 동일하게 적용 됩니다.
  • 공유하기
  • 댓글
     0
수정 2026-01-14 16:50
입력 2026-01-14 16:50
이미지 확대
거미·조정석 부부. 넷플릭스 제공
거미·조정석 부부.
넷플릭스 제공


연예계 대표 ‘사랑꾼 부부’ 배우 조정석과 가수 거미(본명 박지연)가 둘째 딸을 품에 안았다.

첫째 딸을 얻은 지 6년 만에 전해진 소식에 축하가 이어지고 있다.

조정석의 소속사 잼엔터테인먼트는 14일 오후 긴급 공식 입장을 통해 “조정석, 거미 부부가 이날 둘째 딸을 출산해 새 가족이 생겼다는 기쁜 소식을 전해드린다”고 공식 발표했다.

소속사 측에 따르면 “현재 산모와 아이 모두 건강하며, 가족들의 사랑과 돌봄 속에서 평안히 회복 중”이라고 알렸다. 조정석은 바쁜 스케줄 속에서도 아내 거미의 곁을 지키며 득녀의 순간을 함께한 것으로 전해졌다.

이어 소속사 측은 “아이가 많은 사랑과 축복 속에서 자랄 수 있도록 사랑과 관심으로 지켜봐 주시길 바라며, 새 가족을 맞이한 조정석, 거미 부부에게도 많은 응원 부탁드린다”고 당부했다.

거미와 조정석은 5년간의 열애 끝에 지난 2018년 10월 부부의 연을 맺었다. 두 사람은 2020년 첫딸을 품에 안았으며, 지난해 7월 둘째 임신 소식을 알린 바 있다.

온라인뉴스부
Copyright ⓒ 서울신문 All rights reserved. 무단 전재-재배포, AI 학습 및 활용 금지
Q.
기사를 다 읽으셨나요? AI 퀴즈로 핵심 점검!
조정석과 거미 부부가 둘째를 출산한 성별은?
에디터 추천 인기 기사
방송
1 / 5
스타요즘
1 / 5
해외연예
1 / 5
나우뉴스 페이지로 이동
TWIG : 연예/이슈/라이프 페이지로 이동
1 / 3
원본 이미지입니다.
손가락을 이용하여 이미지를 확대해 보세요.
닫기