장원영, 장미꽃다발에 손종원 셰프 태그 ‘로맨틱 디너’

그룹 아이브(IVE)의 장원영이 넷플릭스 예능 ‘흑백요리사’에 출연한 스타 셰프 손종원의 레스토랑에 방문해 화제다.장원영은 지난 12일 자신의 인스타그램에 붉은 장미 이모티콘과 함께 사진 여러 장을 공개했다. 사진 속 장원영은 차분한 블랙 상의를 입고 고급스러운 레스토랑 테이블에 앉아 독보적인 비주얼을 뽐내고 있다.장원영은 장미꽃다발 사진과 함께 손종원 셰프의 계정을 직접 태그했다.손종원 셰프는 국내 파인다이닝 업계에서 손꼽히는 미슐랭 스타 셰프로, 최근 넷플릭스 ‘흑백요리사: 요리 계급 전쟁’에 출연한 이후 대중적인 인기를 얻고 있다.장원영은 지난 2018년 엠넷 ‘프로듀스 48’을 통해 탄생한 프로젝트 그룹 ‘아이즈원’으로 데뷔했다. 이후 2021년 그룹 아이브로 재데뷔해 ‘러브 다이브’(LOVE DIVE), ‘아이 엠’(I AM) 등 히트곡을 연달아 내며 글로벌 인기를 얻고 있다.온라인뉴스부