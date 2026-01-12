‘손태영♥’ 권상우, “150억 날리고 결혼 강행” 충격 고백

이미지 확대 사진=유튜브 ‘공부왕찐천재 홍진경’ 캡처

배우 권상우가 아내 손태영과의 결혼을 위해 150억 원의 거액 계약을 과감히 포기한 일화가 전해졌다.최근 유튜브 채널 ‘공부왕찐천재 홍진경’에 동반 출연한 권상우·손태영 부부는 18년 전 결혼 당시의 긴박했던 상황과 비하인드 스토리를 가감 없이 털어놨다.권상우는 영상에서 “지금 생각해도 그때 (손태영과) 결혼하기 잘 한 거 같다”며 결혼 당시를 떠올렸다. 그는 “사실 그 때도 되게 큰 계약건들이 많았다”고 당시를 회상했다.그는 일본 시장에서의 독보적인 인기를 입증하듯 “일본에서도 계약금을 150억 받기로 했다”는 거액의 액수를 공개해 모두를 놀라게 했다. 하지만 권상우의 선택은 돈이 아닌 사랑이었다.그는 “결혼을 결정하면서 도의적으로 상황이 맞지 않아 계약을 해지했다”고 밝혔다. 권상우는 이어 “소속사 나올 때도 손해를 많이 보고, 돌려줄 건 다 돌려준 뒤 회사를 나왔다”며 결혼을 위해 막대한 금전적 손실과 위약금까지 감수했음을 덧붙였다.이에 진행자 홍진경이 “150억을 포기하고 손태영을 만난 거냐”며 재차 묻자, 권상우는 “그렇다. 그 당시 진짜 일본에서 150억 (받기로 했다)”이라며 “그 당시에 엄청난 돈이고 지금도 큰 돈”이라고 강조했다.옆에서 이를 지켜보던 손태영은 마냥 기뻐할 수만은 없었던 당시의 고충을 토로했다.손태영은 “난 욕을 정말 많이 먹었다. 결혼을 후회할 정도로 힘들었다”고 털어놔 안타까움을 자아냈다.2008년 전 국민의 관심 속에 백년가약을 맺은 두 사람은 현재 슬하에 1남 1녀를 두고 연예계 대표 잉꼬부부로 자리매김했다.온라인뉴스부