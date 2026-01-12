강남, 하와이 유학파라더니…“5번 퇴학” 최종학력 ‘초졸’이었다

이미지 확대 사진=MBC ‘극한84’ 캡처

일본 출신 방송인 강남이 충격적인 반전 학력을 공개했다.지난 11일 방송된 MBC 예능 프로그램 ‘극한84’에서는 북극 마라톤이라는 대장정을 앞두고 빙하 탐방에 나선 기안84, 권화운, 강남의 모습이 그려졌다.사건의 발단은 현지 가이드의 영어 안내였다. 탐방 일정을 설명하는 가이드의 말을 알아듣지 못한 기안84가 강남에게 “도대체 빙하가 어디에 있는지 모르겠다”며 “(가이드가) 뭐라고 하느냐”고 통역을 부탁했다. 하지만 돌아온 강남의 대답은 “못 들었다”며 당당한 모습을 보였다.당황한 기안84가 “너 국제학교 (출신이) 아니냐”고 재차 묻자, 강남은 “나는 하와이에서 한국말 배웠다”고 고백해 폭소를 유발했다.기안84가 어이가 없다는 듯 “하와이 학교에서 왜 한국말을 배우냐, 수업을 못 들었느냐”고 묻자 강남은 “그래서 (학교에서) 잘린 거 아니냐. 공부를 너무 못해서 다섯 번이나 짤렸다”고 털어놨다. 그는 하와이 유학 시절 무려 5번의 퇴학을 당했던 흑역사를 고백했다.예상치 못한 고백에 기안84가 조심스레 “너 중졸이냐”고 묻자, 강남은 한술 더 떠 “초졸이다. 졸업장이 없다”고 태연하게 답했다. 평소 남다른 예술적 감각과 예능감을 자랑하던 강남이었기에 “너 초졸이야?”라며 말을 잇지 못했다.강남은 과거 다른 방송에서도 “엄격한 일본 학교와 달리 자유로운 하와이 학교에서도 적응하지 못해 어머니가 고생을 많이 하셨다”며 유학 시절의 고충을 전한 바 있다.온라인뉴스부