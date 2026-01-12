안성재, 가짜 ‘모수’ 티켓 실물 공개…“절대 사지 말아라” 경고

이미지 확대 사진=연합뉴스, 안성재 인스타그램 캡처

넷플릭스 예능 ‘흑백요리사2’를 통해 전 세계적인 팬덤을 형성한 안성재 셰프가 자신의 명성을 이용한 사기 범죄에 대해 직접 칼을 빼 들었다.안성재 셰프는 지난 10일 자신의 인스타그램에 “모수에서는 이러한 티켓을 발행하지 않습니다. 더 이상 피해를 보시는 분이 없기를 바랍니다”라는 글을 올리며 팬들에게 강력한 주의를 당부했다.그가 공개한 사진에는 2026년 1월 24일 오후 7시라는 구체적인 일시와 함께 식당 이름인 ‘모수서울’(MOSU SEOUL)이 영문으로 정교하게 인쇄된 티켓이 담겨 있다. 특히 하단에는 안 셰프의 이름과 서명까지 위조돼 있는 상세함까지 갖췄다.이번 긴급 공지는 최근 중고 거래 플랫폼을 중심으로 해당 가짜 식사권을 무려 120만 원에 판매한다는 글이 올라오며 피해자가 발생할 조짐을 보이자, 안 셰프가 직접 진화에 나선 것이다.‘모수서울’을 노린 범죄는 이번이 처음이 아니다. 지난해 3월에는 KT 직원을 사칭한 사기범이 식당 측에 “인근 화재로 통신 장애가 우려된다”며 착신 전환을 유도한 뒤, 예약 전화를 건 고객들로부터 예약금을 가로채는 지능적인 수법을 사용해 큰 논란이 된 바 있다.이처럼 범죄의 표적이 되는 이유는 안성재 셰프가 이끄는 ‘모수서울’의 독보적인 위상 때문이다. 대한민국 유일의 ‘미쉐린 가이드 3스타’ 타이틀을 거머쥔 이곳은 작년 3월 성공적으로 재개장하며 예약 전쟁이 벌어지고 있다.여기에 안 셰프가 심사위원으로 활약 중인 넷플릭스 ‘흑백요리사2’의 글로벌 흥행으로 식당의 예약은 더 쉽지 않은 상황이다.한편, ‘흑백요리사2’는 공개 이후 ‘글로벌 톱10 비영어 쇼 부문’ 상위권을 점령했으며, 한국에서는 3주 연속 1위라는 대기록을 세우고 있다.온라인뉴스부