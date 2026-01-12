지드래곤, 제니 영상 ‘좋아요’ 눌렀다 황급히 삭제…왜?

이미지 확대 골든디스크 영상 캡처

이미지 확대 골든디스크어워즈 영상 캡처

빅뱅 지드래곤이 블랙핑크 제니의 무대 영상에 ‘좋아요’를 눌렀다가 곧바로 취소한 정황이 포착되며 화제를 모으고 있다.11일 온라인 커뮤니티와 SNS에는 최근 열린 골든디스크어워즈에서 제니의 공식 무대 영상에 지드래곤의 ‘좋아요’ 반응이 표시됐다가 사라진 화면 캡처가 빠르게 확산됐다. 이른바 ‘빛삭(빛의 속도로 삭제)’ 정황이 포착됐다는 주장이다.해당 영상에는 제니가 강렬한 퍼포먼스와 카리스마 넘치는 무대 매너로 솔로 아티스트의 존재감을 드러내는 장면이 담겼다. 제니는 이날 무대로 현장과 온라인에서 뜨거운 반응을 이끌어냈다.지드래곤과 제니는 2021년 한 매체 보도 이후 열애설로 주목받은 바 있다. 당시 양측 소속사는 “사생활이라 확인이 어렵다”는 입장을 밝혔고, 이후 공식적인 인정이나 부인은 없었다. 다만 두 사람은 이후에도 종종 함께 언급되며 관심의 대상이 돼왔다.특히 두 사람이 2025년 나란히 솔로 활동에 나서며 연말 시상식에 동시 참석하자, 팬들 사이에서는 서로의 동선과 반응에 대한 관심이 높아진 상황이다. 이런 배경 속에서 포착된 짧은 SNS 반응이 다시 한 번 화제를 키웠다.한편 지드래곤은 이번 골든디스크어워즈에서 디지털 음원 대상을 수상하며 음악적 영향력을 재확인했다. 제니 역시 아티스트 대상과 디지털 음원 본상을 수상하며 글로벌 아티스트로서의 위상을 입증했다.온라인뉴스부