안성재 “어릴 때 손가락 절단”...어머니 의지로 지킬 수 있어

이미지 확대 유튜브 셰프 안성재 캡처

넷플릭스 오리지널 예능 ‘흑백요리사: 요리 계급 전쟁’의 심사위원으로 활약 중인 안성재 셰프가 어린 시절 겪은 손가락 절단 사고와 이에 얽힌 어머니의 절박했던 사연을 공개했다.지난 10일 안성재는 자신의 공식 유튜브 채널에 사찰음식의 대가 선재 스님을 초대해 대화를 나누는 영상을 게재했다. 선재 스님은 안성재가 심사위원으로 참여하는 ‘흑백요리사’ 시즌2에 출연한 바 있다.이날 영상에서 선재 스님은 대화 도중 안성재의 손을 유심히 바라보다 “손가락 하나가 왜 그러냐”며 굳은살과 상처가 배인 그의 손 상태에 대해 물었다. 실제 안성재의 오른손 중지는 곧게 펴지지 않는 상태였다.이에 대해 안성재는 “어렸을 때 형과 놀다가 손가락이 잘리는 사고를 당했다”고 고백했다. 그는 당시 의료진이 감염 위험을 우려해 절단을 권유했으나, 어머니의 강한 의지로 손가락을 지킬 수 있었다고 회상했다.안성재는 “당시 강원도에 거주하고 있었는데, 어머니가 잘린 손가락을 붙잡고 택시를 타고 3시간을 이동해 봉합 수술을 받게 하셨다고 들었다”며 긴박했던 상황을 전했다. 이어 그는 “수술은 성공적이었으나 그 후유증으로 지금도 손가락이 조금 꺾여 있는 상태”라고 덧붙였다.안성재의 사연을 들은 선재 스님은 “그래도 멋지다. 그 손으로 다 요리를 해내시는 게 대단하다”며 그를 향한 따뜻한 위로와 격려를 건넸다.한편, 국내 유일의 미슐랭 3스타 셰프인 안성재는 최근 방송과 유튜브를 오가며 활발한 활동을 이어가고 있다.온라인뉴스부