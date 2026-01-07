“제가 드리는 게 아니에요” 이효리, 요가원 후기 해명

이미지 확대 사진=아난다 요가원 인스타그램 캡처

Copyright ⓒ 서울신문 All rights reserved. 무단 전재-재배포, AI 학습 및 활용 금지

가수 이효리가 자신의 요가원 후기에 대해 해명했다.최근 온라인상에는 “이효리의 막 퍼주는 요가원 실존”이라는 글과 함께 이효리 요가원을 다녀왔다는 후기가 공개돼 화제가 됐다.해당 영상에는 이효리가 회원들에게 망개떡, 귤, 양말 등을 나눠주는 모습이 담겼다.영상이 온라인에서 빠르게 퍼지자 이효리는 “저기 있는 떡도 귤도 양말도 다 아난다 요가 회원분들이 드리는 겁니다”라고 댓글을 남기며 “제가 드리는 게 아니에요”라고 강조했다. 자신이 준 것으로 오해할 수 있는 장면을 그대로 두지 않고 사실관계를 정리한 것으로 보인다.한편, 이효리는 뮤지션 이상순과 지난 2013년 9월 제주도에서 결혼식을 올린 후 11년간 제주에서 거주하다 2024년 서울로 다시 이사했다.요가로 꾸준히 몸을 단련한 이효리는 지난해 서울 서대문구 연희로에 아난다 요가원을 열고 직접 수강생들을 가르치고 있다.강경민 기자