문가영, 부러질 듯한 ‘극세사 각선미’ 비현실적 몸매

수정 2026-01-07 15:18
입력 2026-01-07 15:18
사진=문가영 인스타그램 캡처
사진=문가영 인스타그램 캡처


배우 문가영이 비현실적인 몸매를 뽐냈다.

7일 문가영은 자신의 인스타그램 계정에 거울 모양의 이모티콘과 함께 별다른 멘트 없이 여러 장의 사진을 게재했다.

공개된 사진 속 눈길을 끄는 것은 그의 압도적으로 가는 팔과 다리다. 평소 철저한 관리와 남다른 신체 조건으로 유명한 문가영은 이번 사진에서도 ‘극세사 각선미’를 가감 없이 드러냈다.

문가영은 자연스러운 분위기 속 카메라를 응시하며 독보적인 아우라를 발산했다. 화장기 없는 자연스러운 모습 속에서도 뚜렷한 이목구비와 투명한 피부가 눈길을 사로 잡는다.



한편, 문가영은 지난해 12월 31일 개봉한 영화 ‘만약에 우리’를 통해 스크린에 복귀했다. 극 중 섬세한 감정 연기로 관객들의 호평을 받았다.

온라인뉴스부
