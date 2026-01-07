올해 운세가 가장 궁금한 스타, 6위 박나래, 4위 김수현…1위는?

이미지 확대 장원영.

사진=MBC '나 혼자 산다' 캡처, 뉴스1

커뮤니티 포털사이트 디시인사이드가 지난 12월 29일부터 1월 4일까지 7일간 실시한 ‘2026년 사주나 운세가 제일 궁금한 스타는?’ 투표 결과를 발표했다.총투표수 8761표 중 1097표(13%)를 획득한 장원영은 투표에서 1위를 차지했다. 장원영은 걸그룹 아이브(IVE)의 핵심 멤버로, 압도적인 비주얼과 재능을 겸비해 이른바 ‘천상 아이돌’로 불린다.앞서 타로점 등에서도 타고난 운세를 입증하며 화제를 모았던 장원영은 특유의 ‘럭키비키’ 긍정 에너지로 2026년에도 변함없는 대세 행보를 이어갈 것으로 기대받고 있다.2위는 972표(12%)를 얻은 ‘대한민국 캡틴’ 손흥민이 차지했다. 최근 영국 토트넘 홋스퍼를 떠나 미국 LAFC로 전격 이적한 손흥민은 미국 진출 직후 12경기에서 13골이라는 경이로운 득점력을 과시하며 제2의 전성기를 누리고 있다.3위에는 879표(11%)를 받은 ‘국민 MC’ 유재석이 이름을 올렸다. 유재석은 지난해 ‘2025 MBC 방송연예대상’에서 생애 21번째 대상을 거머쥐며 전무후무한 기록을 세운 바 있다. 매년 방송을 통해 신년 운세를 투명하게 공개해 온 그는 2026년에도 긍정적인 운이 가득하길 바라는 팬들의 응원이 쏟아지고 있다.이 밖에도 한류 스타 김수현이 4위, 요식업계의 대부 백종원이 5위, 예능 대세 박나래가 6위에 이름을 올리며 지난해 여러 이슈로 대중의 시선을 끌었던 스타들에 대한 대중의 뜨거운 관심도 입증됐다.온라인뉴스부