“연수입 40억 비밀?” 전현무, 워런 버핏과 똑같다는 ‘부자 손금’ 공개

전현무가 재물복이 있는 사람들이 공통으로 가졌다는 ‘M자 손금’을 자랑했다.지난 5일 방송된 tvN SHOW 예능 ‘프리한19’에서는 새해를 맞아 일확천금의 꿈, 복권 당첨에 얽힌 흥미로운 사례들을 다뤘다. 이날 전현무는 “복권 당첨 가능성을 확인하는 방법이 있다”며 자신 있게 나서 동료 MC 오상진과 한석준의 손금을 직접 감정했다.두 사람의 손바닥을 유심히 살피던 전현무는 이내 냉정한 평가를 내렸다. 그는 “두 분에게는 당첨운이 없다”고 단언한 뒤 곧이어 자신의 손바닥을 활짝 펼쳐 보였다.전현무는 “그 신비의 손금은 저 전현무가 갖고 있다”며 선명하게 새겨진 ‘M자 손금’을 자랑스럽게 공개했다.그는 “M자는 곧 머니(Money)다. 이른바 부자 손금”이라며 “유명한 부자들이 이 손금을 많이 갖고 있다”고 부연했다. 실제로 M자 손금은 ‘국민 MC’ 유재석을 비롯해 세계적인 거부 워런 버핏, 빌 게이츠 등이 지닌 것으로 알려져 있다.이어 “돈을 마술처럼 끌어당길 정도로 금전운이 강하다. 실제로 복권 477회, 501회 당첨자들의 손에서도 M자 손금이 발견됐다”고 밝혀 출연진의 부러움을 한 몸에 받았다.실제로 전현무는 2023년 기준 무려 21개의 고정 프로그램을 소화하며 독보적인 활동량을 과시했다. 광고와 행사 수입을 합산한 연 수입은 약 30~40억 원대에 달하는 것으로 추정된다.온라인뉴스부