김준호, 김지민과 각방 고백…선배들 “그건 아니지” 뒷목 잡은 이유

이미지 확대 사진=SBS ‘미운 우리 새끼’ 캡처

Copyright ⓒ 서울신문 All rights reserved. 무단 전재-재배포, AI 학습 및 활용 금지

김준호·김지민 부부가 신혼 초부터 ‘각방 생활’ 중이라는 근황을 공개해 화제다.지난 4일 방송된 SBS 예능 프로그램 ‘미운 우리 새끼’(이하 미우새)에서는 연예계 대표 사랑꾼들이 모여 결혼 생활에 대한 가감 없는 토크를 나눴다. 이날 식사 도중 정준호는 “골프도 안 하다가 다시 시작하면 어렵듯이 부부관계도 똑같다”며 “예를 들어 각방을 쓴다든지 해 버리면 다시 방을 같이 쓰는 게 쉽지 않다”고 조언했다.이에 안재욱이 “나는 각방은 한 번도 안 써봤다”고 말하자 김준호는 뜻밖의 고백을 했다. 그는 “우리는 신혼 때부터 계속 떨어져서 잔다. 노크할 때 설레고 그러더라”며 자신들만의 독특한 신혼 방식을 전했다.김준호의 발언에 정준호는 “아니다. 지금 잘못하고 있는 거다”라고 지적했고, 안재욱 역시 “이제 신혼인데 왜 각방을 쓰냐”며 의아해했다.결국 김준호는 각방을 쓸 수밖에 없는 현실적인 고충을 토로했다. 그는 “내가 코를 너무 골아서 각방을 쓰고 있다. 지민이가 민감하다”고 이유를 설명했다. 하지만 정준호는 “그래도 그건 아니다. 썩은 내가 나더라도 같이 자야 한다”며 거침없는 입담으로 현장을 웃음바다로 만들었다.한편, KBS 공채 개그맨 선후배 사이인 김준호와 김지민은 지난 2022년 4월 열애 사실을 공개했으며, 지난해 7월 대중의 뜨거운 관심 속에 백년가약을 맺었다.온라인뉴스부