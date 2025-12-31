메뉴
서유정, ‘이 증상’ 나타나더니 자궁에 10㎝ 종양 발견

수정 2025-12-31 13:42
입력 2025-12-31 13:42
서유정. 뉴스1
배우 서유정(48)이 자궁근종 수술을 앞두고 있다고 밝혔다.

서유정은 30일 자신의 유튜브 채널에 올린 영상에서 병원으로 향하는 모습을 공개하며 건강 상태를 전했다.

그는 “건강 검진을 받았는데 다른 건 괜찮았다”며 “출산하고 딸 키우면서 산부인과 쪽 검사를 제대로 받지 못했다. 올해 검사를 했는데 자궁근종이 있었다”고 말했다.

서유정은 “생각보다 커서 수술을 해야 될 것 같다고 하더라”며 “늦게 발견해서 사이즈가 좀 크다. 거의 10㎝ 가까이다”라고 덧붙였다.

이어 “증상이 하나도 없었다”면서 “나는 빈뇨로 왔는데 이 질환을 전혀 생각 못했다”고 털어놨다.

서유정은 수술 전 검사와 상담을 위해 병원을 찾았고, 루프린 주사를 맞았다고 전했다.

그는 “폐경기로 만드는 주사다. 잠시 멈추게 하는 주사”라며 “근종이 작아지면 수술을 하는 것”이라고 말했다.

의료진은 서유정에게 “수술은 한 2~3시간 예상되고 로봇으로 수술 할 거다. 전신마취다”라고 설명했다.



서유정은 2017년 비연예인과 결혼해 2019년 딸을 얻었다. 2023년 이혼 사실을 알렸다.

뉴시스
Copyright ⓒ 서울신문 All rights reserved. 무단 전재-재배포, AI 학습 및 활용 금지
