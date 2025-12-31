안재현, 게이설 해명에…홍석천 솔직한 평가 “수요 있을 상”

이미지 확대 사진=유튜브 ‘홍석천의 보석함’ 캡처

배우 안재현이 게이(동성애자) 루머를 해명했다.안재현은 30일 유튜브 채널 ‘홍석천의 보석함’에서 모델 시절 게이설에 휩싸였을 때를 돌아봤다. “모델 라인에서는 굉장히 감사한 일”이라며 “패션계 흐름이 여성복 위주로 세팅 돼 있는데, 내가 잘 소화해서 그런 말이 나온 것 같다”고 밝혔다.홍석천은 “소녀들뿐 아니라 소년들에게도 수요가 있을 상”이라고 귀띔했다. 가수 케이윌의 ‘이러지 마 제발’ 뮤직비디오에서 서인국과 브로맨스를 연기한 데는 “우연히 섭외가 됐는데 파격적인 내용인 줄 몰랐다. 촬영 후에야 엔딩을 알았고, 반전 매력을 뽑아줬다. 케이윌 형에게 감사하다”고 전했다.학창 시절 인기 관련해선 “그땐 객기가 조금 있었다. 빼빼로데이 날 빼빼로를 담을 백을 미리 준비하고, 일부러 학교에 늦게 갔다. 예쁨을 많이 받았다”고 했다.안재현은 2016년 배우 구혜선과 결혼, 3년 만인 2019년 파경에 이르렀다. 다음 해 합의 이혼했으며, 자녀는 없다.뉴시스