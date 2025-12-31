메뉴
안재현, 게이설 해명에…홍석천 솔직한 평가 “수요 있을 상”

수정 2025-12-31 09:27
입력 2025-12-31 09:27
이미지 확대
사진=유튜브 ‘홍석천의 보석함’ 캡처
사진=유튜브 ‘홍석천의 보석함’ 캡처


배우 안재현이 게이(동성애자) 루머를 해명했다.

안재현은 30일 유튜브 채널 ‘홍석천의 보석함’에서 모델 시절 게이설에 휩싸였을 때를 돌아봤다. “모델 라인에서는 굉장히 감사한 일”이라며 “패션계 흐름이 여성복 위주로 세팅 돼 있는데, 내가 잘 소화해서 그런 말이 나온 것 같다”고 밝혔다.

홍석천은 “소녀들뿐 아니라 소년들에게도 수요가 있을 상”이라고 귀띔했다. 가수 케이윌의 ‘이러지 마 제발’ 뮤직비디오에서 서인국과 브로맨스를 연기한 데는 “우연히 섭외가 됐는데 파격적인 내용인 줄 몰랐다. 촬영 후에야 엔딩을 알았고, 반전 매력을 뽑아줬다. 케이윌 형에게 감사하다”고 전했다.

학창 시절 인기 관련해선 “그땐 객기가 조금 있었다. 빼빼로데이 날 빼빼로를 담을 백을 미리 준비하고, 일부러 학교에 늦게 갔다. 예쁨을 많이 받았다”고 했다.



안재현은 2016년 배우 구혜선과 결혼, 3년 만인 2019년 파경에 이르렀다. 다음 해 합의 이혼했으며, 자녀는 없다.

뉴시스
Copyright ⓒ 서울신문 All rights reserved. 무단 전재-재배포, AI 학습 및 활용 금지
