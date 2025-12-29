조정석 무대 깜짝 게스트 ♥거미…부부 듀엣에 공연장 환호

이미지 확대 거미·조정석 부부.

넷플릭스 제공

이미지 확대 거미 콘서트 현장.

잼엔터테인먼트 제공

배우 겸 가수 조정석이 팬들과 특별한 연말을 장식했다.조정석은 지난 27~28일, 양일간 성남아트센터 오페라하우스에서 첫 번째 전국투어 ‘조정석 쇼: 사이드 비’(CHO JUNG SEOK SHOW: SIDE B) 공연을 개최하고 팬들과 추억을 쌓았다. 양일간 진행된 이번 성남 공연은 전석 매진을 기록하며 조정석의 뜨거운 인기를 입증했다.관객들의 뜨거운 함성 속 첫 정규앨범 타이틀곡인 ‘샴페인’로 공연의 포문을 연 조정석은 ‘오로라’(Aurora), ‘동부의 사나이’, ‘러빙, 포 유 (미듐의 정석)’(Loving, for you) 등 무대를 선보여 팬들의 오랜 기다림과 갈증을 해소했다.특히 성남 공연에는 아내인 가수 거미가 깜짝 게스트로 출연, 정규 1집 수록곡이자 듀엣곡인 ‘빛바랜 사진 속의 너 (With 거미)’는 물론 ‘다이 위드 어 스마일’(Die With a Smile) 커버 무대까지 꾸미며 공연장의 분위기를 후끈 달아오르게 했다. 거미는 올해 7월 둘째 임신 소식을 알린 바 있다.3년 만에 개최된 콘서트인 만큼 무대뿐 아니라 관객들과 함께 즐길 수 있는 다채로운 콘텐츠도 눈길을 모았다. 싱어롱 타임을 갖는가 하면 관객들을 추첨해 선물을 전하는 등 행복한 시간을 함께한 것. 관객들 역시 최근 생일을 맞이한 조정석의 서프라이즈 생일파티를 함께 축하하고 큰 함성과 박수로 응원을 전하는 등 서로에게 마법 같은 시간을 완성, 잊지 못할 순간을 함께 나눴다.이처럼 총 20곡의 탄탄한 세트리스트로 150분을 가득 채운 조정석은 유연한 무대 매너와 수준급 라이브 실력을 자랑, 오랜만에 만나는 관객들과 가깝게 소통하며 연말을 함께했다.성남 공연을 성공적으로 마무리한 조정석은 오는 2026년 1월 3~4일, 양일간 광주 공연을 끝으로 첫 번째 전국투어 ‘조정석 쇼: 사이드 비’ 대장정의 막을 내린다.뉴스1