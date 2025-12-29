‘빨간 바지+비니’…47세 채정안, 힙한 일상 패션

이미지 확대 사진=채정안 인스타그램 캡처

배우 채정안이 일상 사진으로 근황을 전했다.채정안은 지난 28일 자신의 소셜미디어에 “추워도 산책은 필수”라는 글과 함께 사진 여러 장을 게재했다. 공개된 사진 속 채정안은 도심 거리와 실내 공간을 오가며 여유로운 시간을 보내는 모습이다.사진에서 채정안은 두툼한 베이지 컬러 무스탕 재킷에 레드 팬츠를 매치해 겨울 분위기의 캐주얼룩을 완성했다. 여기에 니트 비니와 장갑을 더해 보온성과 스타일을 동시에 살렸다.한편 채정안은 내년 1월 방송 예정인 tvN 예능 프로그램 ‘나만의 시크릿 나비효과’에서 MC를 맡아 시청자들과 만날 예정이다. 채정안은 지난 2005년 결혼했으나 2007년 이혼한 바 있다.