박서준, 역시 ‘남친짤의 정석’…분위기 압도한 화보

이미지 확대 박서준.

어썸이엔티 제공

이미지 확대 박서준.

어썸이엔티 제공

이미지 확대 박서준.

어썸이엔티 제공

Copyright ⓒ 서울신문 All rights reserved. 무단 전재-재배포, AI 학습 및 활용 금지

배우 박서준이 색다른 매력을 선보였다.26일 소속사 어썸이엔티가 공개한 박서준의 사진은 포토북 언베일드(Unveiled)에 수록된 컷으로, 나른함부터 카리스마까지 박서준의 자연스러운 감성이 담겨있다. 공개된 사진들에서 박서준은 최근 웰메이드 드라마로 입소문을 타고 있는 JTBC 드라마 ‘경도를 기다리며’ 속 이경도 캐릭터와는 사뭇 다른 모습으로 눈길을 끈다.흑백 톤으로 연출된 두 장의 사진에서 자연스러운 분위기와 고요한 카리스마 상반된 무드로 시선을 끈다. 이어지는 사진들은 박서준의 자유로운 감성과 자연스러운 무드를 담아냈다. 장난기 가득한 미소로 박서준 특유의 유쾌함이 드러난다.또한 입에 꽃을 문 채 나른하면서도 세련된 무드를 자아내는가 하면 프랑스 파리의 낭만적이고 클래식한 풍경을 배경으로 촬영된 마지막 사진은 박서준의 자유로운 감성과 성숙한 분위기를 동시에 담아내 팬들의 관심을 끌고 있다.인기 포토그래퍼 홍장현, 이용희가 포착한 박서준의 순간이 담긴 포토북 언베일드는 한국과 일본에서 동시 발매된다.한편 박서준은 현재 방송 중인 ‘경도를 기다리며’의 이경도 역을 맡아 첫사랑의 설렘부터 씁쓸한 재회까지 다양한 감정의 변주를 섬세하게 연기하고 있다. 웰메이드 드라마로 지지층의 호응을 얻고 있는 ‘경도를 기다리며’는 매주 토요일 밤 10시 40분, 일요일 밤 10시 30분에 방송된다.뉴스1