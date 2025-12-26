“울면서 집에 갈 뻔” 스키즈 현진, 8000만원 귀걸이 뭐길래

이미지 확대 스트레이 키즈 현진.

뉴스1

그룹 ‘스트레이 키즈’ 멤버 현진이 무대에서 고가의 귀걸이를 잃어버렸다가 되찾았다.현진은 25일 팬 소통 플랫폼에 “오늘 용복이(멤버 필릭스의 한국 이름) 아니었으면 울면서 퇴근할 뻔했다. 무대 도중 귀걸이가 빠졌는데 찾아줘 고맙다”고 적었다.현진은 이날 인천 영종도 인스파이어에서 열린 ‘2025 SBS 가요대전’ 무대에 올라 신곡 ‘두잇’(DO IT)과 ‘세리머니’(CEREMONY) 퍼포먼스를 선보였다.문제는 무대가 끝난 뒤 발생했다. 현진은 무대를 내려오면서 바닥을 유심히 살폈고, 이 장면은 방송 화면에 그대로 송출됐다.이후 다른 멤버들 역시 무대 바닥을 살피며 무언가를 찾기 시작했고, 필릭스가 무대 틈새에서 귀걸이를 발견해 들어올리자 현진은 그를 끌어안으며 고마움을 표했다.현진이 잃어버렸다가 되찾은 귀걸이는 까르띠에 귀걸이로, 공식 판매가는 8050만원에 달한다. 현진은 지난해 까르띠에 앰버서더로 발탁해 공식 행사와 무대에서 까르띠에 주얼리를 착용해왔다.한편 현진이 속한 스트레이 키즈는 새 앨범 ‘두잇’으로 미국 빌보드 메인 앨범 차트 ‘빌보드 200’에서 8회 연속 1위를 기록했다.‘빌보드 200’에 처음 진입한 앨범을 시작으로 8장 앨범이 연속해서 모두 1위를 차지한 가수는 빌보드 역사상 스트레이 키즈가 유일하다.뉴시스