이시언 “아빠 된다”…서지승과 결혼 4년만에 기쁜 소식

수정 2025-12-26 13:28
입력 2025-12-26 13:28
이시언 서지승 부부. 사진=기안84 인스타그램 캡처
이시언 서지승 부부.
사진=기안84 인스타그램 캡처


배우 이시언(43)이 아빠가 된다.

26일 소속사 스토리제이컴퍼니에 따르면, 이시언 부인인 배우 서지승(37)은 임신했다. 2021년 12월 결혼한 지 4년 만이며, 내년 출산할 예정이다.

전날 이시언은 인스타그램 스토리에 “메리 크리스마스”라며 사진을 올렸다. ‘오 베이비’라는 문구와 남자 아이 풍선으로 2세 성별을 암시했다.

이시언은 6월 방송한 MBC TV ‘태어난 김에 세계일주4’에서 “나와 가족의 큰 바람이 있다”며 “올해부터 새로운 가족 계획을 마음 먹었다. 간절히 바라는 소망이 이뤄졌으면 좋겠다”고 바랐다. 내년 넷플릭스 ‘사냥개들2’로 인사할 예정이다.

뉴시스
