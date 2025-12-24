메뉴
‘148㎏→79㎏’ 박수지, 요요 극복한 감량 성공 근황 “리즈시절 보여”

수정 2025-12-24 08:59
입력 2025-12-24 08:59
사진=박수지 인스타그램 캡처
사진=박수지 인스타그램 캡처


가수 류필립의 누나이자 다이어트 인플루언서로 활동 중인 박수지가 70㎏대에 재진입했다.

박수지는 23일 인스타그램에 이날 몸무게를 공개했다. 체중은 79㎏으로, 꾸준한 다이어트로 체중을 감량해 눈길을 끈다.

또 박수지는 “오늘 셀카 찍으면서 리즈(전성기) 시절이 보여서 너무 놀랐다, 내 입으로 이런 말 하기 조금 그런가, 그런데 정말 너무 안 믿겨서 노 필터, 내 턱살 진짜 없어졌다”라며 “여러분들이 예쁘다고 해주셔서 예뻐졌어요, 오늘만 공주병 할게요”라고 적었다.

앞서 몸무게가 148㎏이었던 박수지 씨는 미나의 도움으로 78㎏까지 감량했지만 이후 108㎏까지 요요 현상을 겪었다가, 다시 83㎏까지 감량에 성공해 화제를 모았다. 그는 현재 SNS(사회관계망서비스)를 통해 운동과 식단을 병행하는 다이어트 콘텐츠로 주목받고 있다.



사진=박수지 인스타그램 캡처
사진=박수지 인스타그램 캡처


뉴스1
