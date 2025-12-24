‘20분 심정지’ 김수용 “잘려나간 왼쪽 팔…100만원짜리”

이미지 확대 개그맨 김수용이 급성 심근경색으로 쓰러졌던 당시 찢어졌던 점퍼를 복구했다. 자료 : 유튜브 ‘조동아리’

최근 급성 심근경색으로 쓰러져 수술받은 개그맨 김수용이 쓰러진 뒤 응급 처치 과정에서 찢어진 점퍼를 복구했다.23일 유튜브 채널 ‘조동아리’는 ‘응급상황에서 왼쪽 팔이 잘려버린 김수용 애착 점퍼 근황’이라는 제목의 영상을 공개했다.앞서 김수용은 지난달 13일 경기 가평군에서 유튜브 콘텐츠를 촬영하던 중 급성 심근경색으로 쓰러졌으며, 의식을 찾은 뒤 가장 먼저 입고 있던 점퍼를 찾았다고 밝힌 바 있다.김수용은 자신이 쓰러져 응급 처치를 받던 상황에 대해 “가위로 (점퍼) 팔을 잘랐다. 주사를 빨리 꽂아야 해 팔 부분을 잘랐다”고 설명했다. 이에 지석진은 “그 비싼 거를”이라며 안타까워했다. 지석진의 설명에 따르면 해당 점퍼는 100만원이 넘는 고가의 의류였다.이후 김수용은 해당 점퍼를 완벽하게 복구했다며 보여줬다. 김수용은 “명품은 아니지만 그래도”라며 당시 입었던 점퍼를 꺼냈다.김수용은 “나는 테무에서도 옷을 사입는데, 아내가 좋은 거 하나 입으라며 사왔다”면서 “그걸 잘랐다”라고 토로했다.이어 “오른쪽이 잘려 나갔다. 너덜너덜해졌는데전혀 티가 안 난다”면서 “집 앞 세탁소에서 2만 5000원 주고 했다”라고 자랑했다. 이에 지석진은 “감쪽같다. 그 세탁소 어디냐”라며 감탄했다.한편 김수용이 20분 동안 심정지 상태에 빠졌던 당시 현장에 함께 있던 배우 임형준과 김숙의 매니저가 교대로 CPR을 실시했고, 김숙은 119에 신고하는 한편 기도 확보 등 초동 조치를 도왔다.구급대는 심폐소생술을 이어가며 김수용을 구리 한양대병원 응급실로 이송했다. 이송 중 호흡과 의식이 회복됐으며 중환자실로 옮겨진 김수용은 의료진의 정밀 진단 끝에 급성 심근경색 진단을 받았다.김수용은 같은 달 18일 혈관확장술(스텐트)을 성공적으로 받았고 20일 퇴원했다.온라인뉴스부