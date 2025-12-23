“쌍그지, 아닥해” 김송, 박미선 사과문 댓글창서 ‘욕설 설전’

이미지 확대 사진=박미선, 김송 인스타그램 캡처

그룹 ‘콜라’ 출신 김송이 코미디언 박미선의 소셜미디어 댓글창에서 누리꾼과 거친 말로 설전을 벌여 논란이 일고 있다.23일 온라인상에는 박미선이 전날 게재한 공동구매(공구) 관련 사과문을 두고 김송과 한 누리꾼이 말다툼을 벌인 내용이 확산했다.박미선은 앞서 자신의 소셜미디어에 건강식품 공동구매 글을 올렸다가 비판이 이어지자 자필 사과문을 게재했다. 그는 “이번 일로 불편하게 해드렸다”며 “앞으로 더 공부하고 신중하겠다”는 취지로 고개를 숙였다.이 사과문 댓글란에 김송은 “무슨 일 있으셨나봐요. 스트레스가 제일 적이에요”라며 박미선을 위로하는 댓글을 남겼고, 한 누리꾼이 이를 두고 “무슨일인지 모르면 본인 공구나 신경쓰세요”라고 날선 반응을 보이면서 설전이 시작됐다.김송은 해당 누리꾼의 지적에 “아닥하세요” 등 거친 표현으로 응수했고, 이후에도 상대를 향한 비아냥이 이어지며 댓글창 분위기가 과열됐다.김송은 1996년 그룹 ‘콜라’로 데뷔했다. 데뷔 전에는 가수 박미경, 김건모의 백업댄서로도 활동했다.2003년 댄스 듀오 ‘클론’ 출신 강원래와 결혼해 슬하에 아들을 뒀다.뉴시스